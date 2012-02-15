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亚洲 | 2012年 2月 15日 星期三 08:37 BJT

《香港重要政经日程》--2月15日-2月21日

=====================今日香港主要政经消息==========================

2月15日(周三)

-- 香港生命集团(8212.HK)中期业绩发布.

--14:00 Western Asset亚洲投资部门主管Chia-liang Lian,就亚洲固定收益以及离岸人民币市场展望发表看法.

=====================近日香港主要政经消息===========================

2月16日(周四)

-- 香港国际珠宝展.

-- 欧盟贸易委员Karel De Gucht於外国记者俱乐部发表演说.

-- 广州药业股份(0874.HK)公布全年业绩.

--11:00 新威国际(0058.HK)股东周年大会.

--14:30 安永全球化指数记者会.

2月17日(周五)

-- 现代教育(1082.HK)公布中期业绩.

-- 中华汽车(0026.HK)公布中期业绩.

-- 汉传媒(0491.HK)公布中期业绩.

--09:00 康师傅(0322.HK)在中国举行股东特别大会.

--10:00 中国森林0930.HK在中国举行周年股东大会.

--10:00 国金资源控股(0630.HK)特别股东大会.

--10:00 中国金融租赁(2312.HK)股东特别大会.

2月20日(周一)

-- 公布1月份消费物会指数(CPI).

-- 安踏体育(2020.HK)公布全年业绩.

-- 中国光大国际(0257.HK)公布全年业绩.

-- 现代牧业(1117.HK)公布中期业绩.

-- 越秀房产信托基金(0405.HK)公布全年业绩.

--09:30 香港证监会举行新洗钱及反恐金融指引座谈会.

--14:30 和嘉资源(0704.HK)特别股东大会.

--15:00 天溢果业(0756.HK)中期业绩记者会.

*--16:30 越秀房产信托基金(0405.HK)业绩记者会.

*2月21日(周二)

-- 公布11-1月份失业率.

-- 阿里巴巴1688.HK公布全年业绩.

-- 堡狮龙国际(0592.HK)公布中期业绩.

-- 神州数码(0861.HK)公布第三季业绩.

-- 中石化冠德(0934.HK)公布全年业绩.

-- 数码通(0315.HK)公布中期业绩.

-- 创益太阳能(2468.HK)公布中期业绩.

--09:00 华能国际(0902.HK)在中国举行股东特别大会.

--09:30 长城科技0074.HK在中国举行股东特别大会.

注: 1."*"代表新增.

2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)

--整理 雷美珍

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