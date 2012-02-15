《香港重要政经日程》--2月15日-2月21日

企业并购：标致雪铁龙周一将宣布收购欧宝，打造欧洲第二大汽车巨头
路透巴黎/伦敦3月4日 - 法国PSA(标致雪铁龙)集团周一将宣布一项交易，从通用汽车手中收购欧宝。标致雪铁龙已与通用达成协议，并获得了监事会对这项收购的支持。
=====================今日香港主要政经消息==========================
2月15日(周三)
-- 香港生命集团(8212.HK)中期业绩发布.
--14:00 Western Asset亚洲投资部门主管Chia-liang Lian,就亚洲固定收益以及离岸人民币市场展望发表看法.
=====================近日香港主要政经消息===========================
2月16日(周四)
-- 香港国际珠宝展.
-- 欧盟贸易委员Karel De Gucht於外国记者俱乐部发表演说.
-- 广州药业股份(0874.HK)公布全年业绩.
--11:00 新威国际(0058.HK)股东周年大会.
--14:30 安永全球化指数记者会.
2月17日(周五)
-- 现代教育(1082.HK)公布中期业绩.
-- 中华汽车(0026.HK)公布中期业绩.
-- 汉传媒(0491.HK)公布中期业绩.
--09:00 康师傅(0322.HK)在中国举行股东特别大会.
--10:00 中国森林0930.HK在中国举行周年股东大会.
--10:00 国金资源控股(0630.HK)特别股东大会.
--10:00 中国金融租赁(2312.HK)股东特别大会.
2月20日(周一)
-- 公布1月份消费物会指数(CPI).
-- 安踏体育(2020.HK)公布全年业绩.
-- 中国光大国际(0257.HK)公布全年业绩.
-- 现代牧业(1117.HK)公布中期业绩.
-- 越秀房产信托基金(0405.HK)公布全年业绩.
--09:30 香港证监会举行新洗钱及反恐金融指引座谈会.
--14:30 和嘉资源(0704.HK)特别股东大会.
--15:00 天溢果业(0756.HK)中期业绩记者会.
*--16:30 越秀房产信托基金(0405.HK)业绩记者会.
*2月21日(周二)
-- 公布11-1月份失业率.
-- 阿里巴巴1688.HK公布全年业绩.
-- 堡狮龙国际(0592.HK)公布中期业绩.
-- 神州数码(0861.HK)公布第三季业绩.
-- 中石化冠德(0934.HK)公布全年业绩.
-- 数码通(0315.HK)公布中期业绩.
-- 创益太阳能(2468.HK)公布中期业绩.
--09:00 华能国际(0902.HK)在中国举行股东特别大会.
--09:30 长城科技0074.HK在中国举行股东特别大会.
注: 1."*"代表新增.
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)
--整理 雷美珍
路透巴黎/伦敦3月4日 - 法国PSA(标致雪铁龙)集团周一将宣布一项交易，从通用汽车手中收购欧宝。标致雪铁龙已与通用达成协议，并获得了监事会对这项收购的支持。
路透北京3月5日 - 中国社会科学院原副院长李扬周日表示，中国稳住人民币汇率没有问题，最不利的冲击已经过去；他并认为，今年12%的M2（广义货币供应量）增速目标比较稳定，货币政策没有什么特别的举措，表明经济正在平稳发展。
路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周日表示，中国经济总量现在大概占全球经济总量的15%左右，经济增量占全球经济增量将近33%。