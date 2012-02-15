《香港报摘》--其他报纸重要消息2月15日

企业并购：标致雪铁龙周一将宣布收购欧宝，打造欧洲第二大汽车巨头
路透巴黎/伦敦3月4日 - 法国PSA(标致雪铁龙)集团周一将宣布一项交易，从通用汽车手中收购欧宝。标致雪铁龙已与通用达成协议，并获得了监事会对这项收购的支持。
* 明报:
--绿城中国(3900.HK)高管称,全新销售模式"全民营销"的计划於3月15日启动,当中将原有销售人员赶出办公室到社会寻找客户,即使并非公司员工只要带来生意亦可获得较高的销售分红,而公司董事长宋卫平已包揽1亿元人民币的销售任务.
* 星岛日报:
--对於穆迪下调六个欧洲国家主权评级,香港财经事务及库务局局长陈家强表示,欧洲国家债务高企,未来挑战甚大,加上评级机构早已看淡前景,故此欧洲国家遭降级属意料中事.
--中华煤气(0003.HK)执行董事暨营运总裁关育材表示,今年香港经济环境不稳定因素不少,通胀高企,各行各业成本上涨压力持续,故决定今年冻结基本煤气费一年.
* 苹果日报:
--银行为抓紧楼市骤现的小阳春,加上资本成本下降,据消息人士称,中银香港(2388.HK)将以香港银行同业拆息(HIBOR)为基准的按揭利率下调,低至HIBOR加1.8厘,减幅至少0.4厘,且有高达1%现金回赠.
* 东方日报:
--雅居乐(3383.HK)1月合约销售按月跌40.6%,至20.8亿元人民币.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 萧萍; 审校 雷美珍/张喜良
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
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路透北京3月5日 - 中国社会科学院原副院长李扬周日表示，中国稳住人民币汇率没有问题，最不利的冲击已经过去；他并认为，今年12%的M2（广义货币供应量）增速目标比较稳定，货币政策没有什么特别的举措，表明经济正在平稳发展。
路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周日表示，中国经济总量现在大概占全球经济总量的15%左右，经济增量占全球经济增量将近33%。