《香港报摘》--其他报纸重要消息2月15日

* 明报:

--绿城中国(3900.HK)高管称,全新销售模式"全民营销"的计划於3月15日启动,当中将原有销售人员赶出办公室到社会寻找客户,即使并非公司员工只要带来生意亦可获得较高的销售分红,而公司董事长宋卫平已包揽1亿元人民币的销售任务.

* 星岛日报:

--对於穆迪下调六个欧洲国家主权评级,香港财经事务及库务局局长陈家强表示,欧洲国家债务高企,未来挑战甚大,加上评级机构早已看淡前景,故此欧洲国家遭降级属意料中事.

--中华煤气(0003.HK)执行董事暨营运总裁关育材表示,今年香港经济环境不稳定因素不少,通胀高企,各行各业成本上涨压力持续,故决定今年冻结基本煤气费一年.

* 苹果日报:

--银行为抓紧楼市骤现的小阳春,加上资本成本下降,据消息人士称,中银香港(2388.HK)将以香港银行同业拆息(HIBOR)为基准的按揭利率下调,低至HIBOR加1.8厘,减幅至少0.4厘,且有高达1%现金回赠.

* 东方日报:

--雅居乐(3383.HK)1月合约销售按月跌40.6%,至20.8亿元人民币.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 萧萍; 审校 雷美珍/张喜良

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