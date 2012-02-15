〔港报社评〕拨开丑闻云雾,理性审视政纲--经济日报2月15日

特首选举昨开始报名,特首战正式揭幕,但目前舆论只聚焦参选人丑闻、个别讨好市民的政纲优惠上.市民要拨开云雾,比较各政纲,谁可真正解决社会矛盾、经济困局,如此才有利香港摆脱多年停滞泥淖,增进经济与民生.选举必有丑闻,无助理性选择.

香港社会、经济、政治等问题与矛盾积累已久,需急寻出路,市民要拨开丑闻云雾,仔细留意唐、梁两人政纲,能否解决香港前路,尤其以下两大问题.其一,社会深层次矛盾.本港贫富悬殊日益严重、社会流动性下降、年轻人出路困顿、医疗体系压力过大,以至不同群体矛盾激化,如中港民情冲突等,再任其恶化,社会撕裂与怨气势加剧,社会和谐将是缘木求鱼.其二,经济转型问题.本港经济转型远远未见进展、六大产业发展缓慢、经济单元化仍未改善,香港在周边城市竞争中,优势正下降,经济增长未能让大众分沾.究竟新特首可否在未来五年施政中,突破过去的拖延,建立经济发展新引擎?

选票既是权利,同样也是责任.广大市民在今届特首选举虽无投票权,但市民愈投入、愈认真比较参选人政纲,可督促当选者落实有利本港长远发展的政策,此外,市民若能在这次选举中,展理性民主,建立健康选举文化,那2017年特首普选时,参选人必须与公众理性互动,此才是香港落实民主之福.选票既是权力,亦是责任,市民要为未来普选早作准备.(A03)