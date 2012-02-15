〔港报社评〕以公正建施政根基,凭政纲判参选优劣--信报2月15日

第4届行政长官选举提名开始,标志选举正式进入程序阶段.代表泛民出选的何俊仁率先报名,并声言不会对选举结果有不切实际的期望.参选却不以胜算为目标,突显了这场选举的政治参与制度安排充满了”吊诡性”现象.但无论如何,新一届政府必须以公正性作为施政根基,重建社会信心;当前的选举角逐,也须以政纲来判定参选人的优劣.

从政治现实的角度看,撇开选委会成员的代表性是否得到广泛认同不论,民间的公共意见和选择显然不能”弃之如敝屣”,因为政权的”合法性”必须立足於共意的基础上.香港行政长官选举,以多数票决来表达”公共选择”,却缺乏社会整体性”民意”去支撑选举结果的”合法性”和”认受性”,使新政府所建立的管治威信基础显得相当脆弱.

香港回归近15年,3届行政长官选举,董建华和曾荫权都以高票当选,但施政的民意支持则每况愈下.以一个财政储备充裕、国际收支从1998年迄今年年录得盈余,净国际头寸宽裕,社会毋须靠向外借贷来支撑本地的消费与投资,港府财力充足,但民怨却不断升温,令人气馁.如今贫富两极化,指控地产霸权的声音迭起,社会分配的公正性失衡,令群体进一步分裂,这种发展矛盾显然必须及早化解.很明显,不论参选人是什麽政党背景、从政理念如何动听,但以公正价值作施政根基,通过政纲去展示未来政策的合理性和公正性,无疑是新一届政府运行与建立管治权威的方向和基础.(A02)