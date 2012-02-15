〔港报社评〕增福利势难逃,保创富是关键--星岛日报2月15日

香港特区行政长官选举昨日开始接受提名,三位预计有资格入围的参选人,先後公布了较详尽的政纲,开出了各自如果执政的期票,当中涉及基层福利和民生的内容最受大众关注.三位参选者中,何俊仁昨日已经报名,率先成为正式候选人.由於投票权操在1200名选举委员手上,各方预计身为泛民代表的何俊仁胜算不高,政纲影响止於对照和鞭策层面.真正有机会落进市民口中的”牛肉”,包含在两位建制派参选人唐英年和梁振英的政纲中.

在选举中作出林林总总改善民生的承诺,带有全面普选港府领袖地区的影子.今次选举由选委投票,但是参选人的政纲都面向全体港人,此举希望得到社会接纳之余,现在先向市民开出的选举”期票”,也有公告选委,为争取政策日後落实铺路的作用.相对於部分外国政党的福利期票,今次港府特首参选人的政纲承诺尚算审慎.5年任期内逐步增加假期,对商界的冲击,属於承受能力之内,尤其是香港劳动力渐趋紧张,雇主本来就要改善待遇来挽留和吸引人才.至於开设老人生活津贴,仍比毋须入息和资产审查的全民退休保障为轻.

形形色色的”期票”成为大众关注的政纲”亮点”,不过,大家须以部分外国地区过分强调”均富”而忽略”创富”的前车为监,避免把本港”希腊化”,要坚持政纲所承诺的措施以社会能够长期承担得起为原则,确保措施可持续性和不会过分削弱香港竞争力,社会能以创富为先,才有不断增加”派糖”的能力.(A05)