〔港报社评〕唐宅地库是物证勿毁掉,港府应彻查向市民交代--明报2月15日

香港特首参选人唐英年就其九龙塘大宅僭建地库,昨日不再混淆视听,承认错误,愿意承担责任,并已委请认可人士与香港屋宇署商讨清拆僭建物,唐英年取态稍有改进,但是仍然回避僭建的情和性质.监於唐宅地库较诸一般僭建,情和性质都严重得多,屋宇署应该在唐英年作纠正措施之前,到唐宅视察和调查,以了解今次僭建触犯了什麽条例、什麽人应该负上法律责任,并向公众交代港府怎样处理,以彰显港府的有效管治和权威.

委托认可人士清拆僭建物,屋宇署切勿官官相卫.昨日上午,有两名香港屋宇署人员到唐宅,透过对讲机与屋内的人对话,未获准入内,屋宇署人员没有积极争取,仅放下文件,然後在唐宅外围走了一圈,就登车离去.据记者在现场采访所得,唐宅内的人不开门,并无具体理由,屋宇署人员去执法,屋内人凭什麽飨以闭门羹,值得探究.另外,屋署人员到唐宅,若屋内无人,屋署人员离去,可以理解,但是明知道屋内有人不开门,屋署人员未半点行动就算了,显示执法决心不足,取态有点奇怪.

以唐英年的身分搞僭建,其罔顾法纪和蔑视公权力的程度,与公众对财政司长、政务司长的期望和要求,存在巨大落差.港府交代此点,是让公众和选委进一步认识唐英年,藉此判断他是否适合当特首.香港屋宇署的角色,并非与唐英年委托的认可人士”商讨清拆僭建物”,因为那是”罪证”,港府必须弄清僭建责任,并向公众交代,才可以杜绝”合谋灭罪证”的猜测和质疑,以昭大信.(A02)