〔港报财经评论〕蓝筹轮流升,仍有势闯关--经济日报2月15日

蓝筹轮流升,仍有势闯关 /林瑞芬

回说港股,恒指连续2日低开但没有低收,观乎蓝筹股仍有一定轮流炒作能力,反映看好的投资者仍占优.自上周恒指试探21,000阻力以来,短线陷於上落争持境况激烈.目前牛熊证分布,21,100-21,199为熊证重货区,而20,500-20,599为牛证重货区,可见市况为何如斯牛皮窄幅,有3个可能结果,杀熊或杀牛、先杀熊再杀牛,还是先杀牛再杀熊.中国内地银行股暂处於高位盘整阶段,略为回吐,非大幅回落那种.明显地,中移动(0941.HK)配搭香港地产股托住恒指,不明白大户部署是後市要否以中移动配搭香港地产股抽升令恒指突破,还是目前2类股只是过度,最终还是要有心有力的内银股带动才能令恒指上升突破.中移动股价近月2番高见79.9港元,又不是80港元,意会似有大户刻意引起市场人士关注,营造阻力.以过往经验,所谓的阻力往往只是大户刻意营造,等待时机成熟他们完成部署,阻力自然无阻而破.所以估计,值得等待中移动突破.

东亚银行(0023.HK)业绩欠惊喜,股价跌逾2.8%.香港地产股长实(0001.HK)、恒地(0012.HK)、新地(0016.HK)及新世界(0017.HK)升幅介乎3.3%-6.4%不等.地产股乘势而起,揣测有2个主因,一是预期公布的业绩,不会有意外之”差”.瑞银预期,新地中期核心盈利按年上升21%至126亿港元,每股盈利4.92港元,派息将维持0.95港元.瑞银预计新地本年度会有3个主要项目入帐,其中,於屯门拟推出的项目料有利缩窄股价折让,维持”买入”评级,目标价自115.2港元调升至129.6港元.二来,乘近期二手楼市出现成交量小幅复苏迹象,藉口炒上.

然而,也有凭估值而论而看好地产股.高盛认为,监於主要银行下调按揭利率,二手楼市成交量稳步复苏,住宅楼市有企稳迹象,为香港地产商启动新一轮新盘推售活动提供强大平台.虽然,近期香港主要地产股股价上扬,但高盛认为其现价仍较资产净值预估折让30%,接近较历史中值水平低1个标准差.在主要地产股中,高盛首选包括新地、嘉里(0683.HK)、信置(0083.HK)、恒隆地产(0101.HK)和嘉华国际(0173.HK).以估值参考,野村也有份最新报告认为,香港地产发展股及投资股,目前市帐率较平均水平为低,依此,地产发展股现PB水平为0.84倍,平均为1.16倍,地产投资股的现PB水平为0.65倍,平均为0.8倍.以技术分析,新地及恒地等股价昨突破高位阻力都有大成交配合,利好势强.(012)

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瑞信:换马落後中资股 /余少文

大市继续偏软,但地方债获准延长到期期限,则抵销全国社保基金减持内银股的压力,只是大市今年已升10%多,个别股份升幅更大,瑞信建议换马,看好电力设备、燃气、水泥、电讯设备等股份.中国内地股市连跌两日,国企指数昨日则窄幅上落,全日高低波幅139点,收市则跌54点或0.5%,收11,413点,成交额降至114亿港元,接近三分二主板H股随大市下跌,表现最差是刚公布业绩差於预期的洛阳钼业(3993.HK).至於红筹指数在内房股反弹下,全日微升4点,收4,107点,成交额42亿港元.虽然大市偏软,但国指期指在现货收市後,又被大户推高收市,由上日轻微低水变为高水37点,收报11,451点,或显示大市今日有运行.至於刚指出国企沽空额连日维持在24亿港元水平後,昨日在国指成交额降至近一个月来最低,沽空额也降至19亿港元,是2月以来最低,惟占国企成交额比重近17%,反映高位沽压不轻,除非有利好消息刺激,否则大市或要继续在这水平上落.

不过,国指虽回软,但2012年至今已升15%,红指期内升12%,恒生指数则升13%,反映国企今年跑赢大市,部分股份升幅更高达数十巴仙,反映股民情绪由去年第三季的悲观变为今季的亢奋.瑞信认为不少今年反弹强劲的股份,是去年跌幅颇多的股份,这些公司短期盈利前景是高度不明朗.瑞信指出,尽管中国内地经济不会硬着陆,但期望经济可以快速反弹则是不切实际,故应该沽出升幅偏离基本因素的股份,如比亚迪(1211.HK)、吉利汽车(0175.HK)、玖龙纸业(2689.HK)、中联重科(1157.HK)等中资股,换马至落後的华润燃气(1193.HK)、华润水泥(1313.HK)、哈尔滨电气(1133.HK)、上海电气(2727.HK)、中兴通讯(0763.HK)等股份.

瑞信看好的股份中,发现其最看好是电力设备股,或是中国要推动核电之余,恢复煤电联动也令电力企业积极兴建电厂,故预期电力设备股业绩会跟电力股一样向好.而燃气行业是中国积极推动的环保能源,华润燃气有可取之道,只是担心中国内地水泥业今年要调整,对华润水泥较看淡.至於中兴刚公布跟爱立信就侵权诉讼签署和解协议,可望赶及落後股尾班车.另外,中金公司认为大市年初以来的升市,主要动力是全球央行出台更多利好措施背景下,股票风险溢价下降所致,而非经济或业绩前景等基本面改善,故投资者要小心短期市场回调风险,及关注市场亢奋情绪持续时间会否超预期,及资金会否持续流向风险资产的现象.认为大市会调整,只是不能估计国指是以横行来消化沽压,还是先跌至10,000点才开始新升浪,故现阶段,股民宜严守止赚蚀位,入市则候低才出手.(010)