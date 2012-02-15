〔港报财经评论〕散户输多赢少--信报2月15日

全球热钱爱Carry /习广思

穆迪的降级行动,不成风暴,亦无风雨,不是市场忘记这些风险,而是大家一早都知道早早应该降级.迟来的降级,欧洲股市并不受影响,意债拍卖反应尚好,债息回落才是真正的市场焦点.港股再在高位调整,有趣的是恒指恋栈250天线,而大市则在逐批回吐.恒指全日牛皮上落,收报20,917点,上升30点,全因地产股支撑,大市成交额只有559亿港元,沽空比率8.67%.相反,国企指数在资源股、保险股回吐下,收报11,413点,下跌54点.资金不散市难大跌硬要讲走势的话,内银股率先调压是相当明显的事情,国指稍为跌穿250天线,加上RSI回落,均反映中资股调整已经发生.希腊政府命运堪虞,但正如本报社评所言,希腊风险”长期化”,一拖再拖,一救再救,结果其可预期的风险包括违约,已在长久的恐惧中开始消散,所以市场资金尚未有撤退之意,股市内仍然在追逐及炒作,部分股份在整固後仍然有资金追逐,MI能源(1555.HK)是其中一例.

板块轮流炒,昨天香港地产股气势如虹,要留意的是新地(0016.HK)是昨天成交额最大的股票,意味地产股有成交配合上升,升势有余未尽呢.地产股、收租股在年初跟大市回升,先有分析员转口风,再有贝南奇的口头QE3,再有周末的楼市”小阳春”,多只地产股突破250天线.一切都是低息惹的祸,有说累积多时的购买力释放,一年市况甚难测,到底今年楼价会否像所有预测所言跌10%,顿成疑问.昨天提到垃圾债券尚未回到去年8月水平,新兴股市反弹浪未完.美股、港股面临调整,个中也有技术因素.欧洲3月将有大量债券到期,再融资需求是一个风险.中东政局无法预计,地缘政治风险会否升温也是另一个风险.但是,这次反弹大浪乃资金所致,目前难民资金依然蜂拥流入新兴市场,特别是债券资产.低息难民资金追逐高利息高回报的carry trade行为再一次热闹起来.

上周多番提及区内发债,香港蓝筹发债加码,一方面反映区内”求息”投资者甚多,但欧洲资金出动是另一个需求来源.再留意一宗没多人关注的发债,德国化工巨企朗盛在香港发行一笔三年期点心债券,息率3.95厘,区区5亿元人民币总额虽细,但朗盛这笔债获得大量欧洲投资者认购.对发债企业来说,成本低、需求大,再有人民币稳定升值的概念,只有1厘息的欧洲资金,何乐而不为.(B01)

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散户输多赢少 /苏子

相信在欧债危机获得真正解决之前,外汇市场走势将以大幅波动为主,料暂难有较为长期的趋势出现.对於绝大部分小投资者投资者而言,当面对大幅波动的市况时,结局几可肯定是以亏损收场.按照一般小投资者投资者的思维,目前欧债危机正处於水深火热当中,且在可见将来只会是没完没了,难获真正解决方案,因此绝大部分小投资者投资者一定倾向采取逢高沽出欧罗兑美元的策略.不过,由於外汇市场存在着参与者均输多赢少的特性,因此,对於小投资者投资者而言,若他们一致地采取逢高沽出欧罗兑美元的策略时,欧罗兑美元便较大机会被继续大幅挟高,使不少实力不足但却以杠杆形式参与汇市的小投资者投资者被迫止蚀投降,输钱收场.

到了当大部分小投资者投资者也投降不敢再采取逢高沽出欧罗兑美元的策略时,这时汇价却往往好像与小投资者投资者对着干般,出奇不意地自高位掉头急挫,并从而令汇价呈现大幅波动的局面.踏入上月中旬後,欧罗兑美元的走势便在市场一片看淡声中,自1.2622低位大幅回升,至上周已上升至1.3321高位,直迫100天SMA关键阻力.近日欧罗兑美元虽然未能成功突破100天SMA阻力,惟汇价自此关键阻力位的调整却并不急劲,特别是上周五及前晚两度跌破10天SMA支持後,下跌的动力暂时并未见明显增加,故担心欧罗兑美元近日受制於100天SMA阻力的现象可能只是短暂性质.一旦10天SMA可以失而复得,料欧罗兑美元或再次挑战100天SMA阻力,估计汇价再度触及100天SMA阻力时,应有足够动力破关而上,从而令一众采取逢高沽出欧罗兑美元但却未有及时获利平仓的小投资者投资者损手.

前晚欧罗兑美元在10天SMA阻力收市,昨天亚洲市汇价承接前晚的弱势进一步下破前天的1.3183低位,到昨天伦敦入市前已低见1.3125水平,比低位刚好在20天SMA支持附近.但由於欧罗兑美元在昨天欧洲市早段的沽压并不强,故欧罗兑美元若未能在昨晚进一步下破20天SMA支持并在之下持续波动,若到收市时更见明显升回10天SMA以上的话,那便要提防汇价近日自100天SMA阻力的回落已暂告一段落,并小心今天汇价在顺利突破100天SMA阻力後,或触发大量止蚀买盘入市,使汇价以单边市形式进一步突破20天保历加通道的1.3335顶部阻力,以及去年12月12日所造的1.3381高位阻力,随後将朝着去年12月2日的1.3548高位迈进.因此,昨晚欧罗兑美元的走势十分关键,汇价若能够在昨晚进一步跌破20天SMA支持,并且成功低收才对看淡的投资者有利,否则小心看好的投资者作出反攻,令今天汇价成功突破100天SMA阻力.(B06)