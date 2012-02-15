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亚洲 | 2012年 2月 15日 星期三 09:29 BJT

〔香港个股〕九仓与招商地产合共以23.7亿元人民币投得北京市两幅地块

路透香港2月15日电---香港综合企业--九龙仓集团(0004.HK)周三公布,该公司与招商地产000024.SZ合共以23.7亿元人民币投得北京市朝阳区两幅地块.

该公司公告并称,九仓与招商地产各占项目五成股权比例.两幅地块位於来广营乡,将发展成住宅物业,地盘面积合共约72,702平方米,最高可建住宅楼面面积合共约181,756平方米.按代价金额计楼面面积约每平方米13,000元人民币.

九仓周二收盘价报46.85港元.(完)

欲浏览上市公司发布於香港联交所的公告及业绩声明,请点选:

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--记者 雷美珍; 审校 曾祥进

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