〔香港个股〕九仓与招商地产合共以23.7亿元人民币投得北京市两幅地块

企业并购：标致雪铁龙周一将宣布收购欧宝，打造欧洲第二大汽车巨头
路透巴黎/伦敦3月4日 - 法国PSA(标致雪铁龙)集团周一将宣布一项交易，从通用汽车手中收购欧宝。标致雪铁龙已与通用达成协议，并获得了监事会对这项收购的支持。
路透香港2月15日电---香港综合企业--九龙仓集团(0004.HK)周三公布,该公司与招商地产000024.SZ合共以23.7亿元人民币投得北京市朝阳区两幅地块.
该公司公告并称,九仓与招商地产各占项目五成股权比例.两幅地块位於来广营乡,将发展成住宅物业,地盘面积合共约72,702平方米,最高可建住宅楼面面积合共约181,756平方米.按代价金额计楼面面积约每平方米13,000元人民币.
九仓周二收盘价报46.85港元.(完)
欲浏览上市公司发布於香港联交所的公告及业绩声明,请点选:
(here)
--记者 雷美珍; 审校 曾祥进
路透巴黎/伦敦3月4日 - 法国PSA(标致雪铁龙)集团周一将宣布一项交易，从通用汽车手中收购欧宝。标致雪铁龙已与通用达成协议，并获得了监事会对这项收购的支持。
路透北京3月5日 - 中国社会科学院原副院长李扬周日表示，中国稳住人民币汇率没有问题，最不利的冲击已经过去；他并认为，今年12%的M2（广义货币供应量）增速目标比较稳定，货币政策没有什么特别的举措，表明经济正在平稳发展。
路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周日表示，中国经济总量现在大概占全球经济总量的15%左右，经济增量占全球经济增量将近33%。