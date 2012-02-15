〔投行观点〕融资成本趋升,或促使香港开发商出售非核心资产减债--巴克莱

路透香港2月15日电---投行巴克莱资本周三发表报告称,今年以来香港的开发商通过发债集资达38亿美元的纪录水平,反映银行贷款明显收缩和企业贷款成本上升;相信这或促使房地产商於未来通过出售非核心资产或加快推盘以减债.

报告指出,开发商将融资结构转往发债,主要有三方面的原因.首先,香港银行体系的流动性偏紧,银行本身的资金成本持续上升,逼使它们减慢放贷,以及上调借贷利率.

其次是受欧债危机拖累,不少欧资银行已减少本身在银团贷款市场的参与度,甚至撤走资金.目前在港的欧洲大陆银行的未偿贷款额约800亿美元,相当於银行体系总借款的12%或香港本地生产总值(GDP)规模的31%.

第三个原因是银行考虑到集中风险(concentration risk),即使资金充裕的银行,也未必有能力或愿望去填补外资银行撤离留下的空隙.

报告指出,目前香港开发商发行五年期债券的息率介乎3.54-5.16%,企业贷款息差相当於银行同业拆息(HIBOR)加321-483个基点,而2007年时息差仅有37个基点.

巴克莱的报告称,开发商涌入债券市场并非为了多元化融资渠道,而是寻找可用的融资.例如新鸿基地产(0016.HK)和恒基地产(0012.HK)这类负债较高且较为依赖银团贷款的公司;以及九龙仓(0004.HK)和嘉里建设(0683.HK)这类有较庞大资本开支计划的开发商,於债券市场最为积极.

该投行认为,借贷成本趋升将会促使开发商的去杠杆化行动,目前并己开始见到部份开发商出售一些非核心物业资产,以及加快其一手楼盘销售步伐.而近期开发商股份走高,亦会增加开发商可能寻求发行新股集资的风险.(完)