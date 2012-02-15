〔互联网产业〕中国唯冠科技称与苹果达成庭外和解是最好方案(更新版2)

(新增唯冠科技高管的评论)

* 中国海关:禁止进口苹果iPad难度较大

* 唯冠科技:与苹果达成庭外和解将是最好方案

* 亚马逊中国和苏宁易购iPad下架,但与商标侵权无关

路透香港/北京2月15日电---正陷入与苹果公司(AAPL.O)商标权诉讼风波的中国唯冠科技(深圳)有限公司周三称,中国海关禁止进口苹果iPad难度较大,其与苹果就iPad中国注册商标的纠纷,达成庭外和解将是最好的方案.

唯冠科技董事长杨荣山在一个电话采访中对路透表示,中国海关对其回覆称,禁止进口苹果iPad的难度比较大.

"苹果的案子国内涉及面很大,大量的消费者喜欢苹果的产品,所以海关也有表示难度比较大,要请示北京总局."唯冠科技董事长杨荣山在一个电话采访中对路透表示.

他并表示,唯冠也在跟地方海关联络,而地方海关会报将相关文件上报海关总局.

"一些人说,唯冠是想趁机敲苹果一笔钱,这是对我们公司名誉的诽谤,我们必须澄清背後的真相."杨荣山说.

唯冠科技代理律师谢湘辉周二称,该公司计划申请中国海关禁止进口苹果iPad平板电脑.唯冠科技宣称在中国大陆拥有"iPad"的商标权.唯冠科技去年底在南方一家法庭就与苹果的商标权诉讼中胜诉.目前希望执行法院判决.[ID:nCN1388574]

唯冠科技为香港上市公司唯冠国际(0334.HK)的全资附属公司,後者已进入除牌阶段.

**亚马逊和苏宁易购iPad下架,但与商标侵权无关**

苹果iPad2已在中国电子商务网站--亚马逊中国和苏宁易购"下架".不过两家公司皆表示,此事与苹果商标在中国内地的权诉讼案无关.

亚马逊中国(www.amazon.cn)是全球最大网络零售商亚马逊(AMZN.O)在华子公司.该公司周三在接受路透查询时称,iPad2在网站下架主要是因为苹果对销售策略进行调整,而与苹果商标权诉讼案无关.

"苹果希望减少在线的销售,而加重线下销售的比例,我们因此适时做了调整."亚马逊北京办公室的一位负责人在电话中对路透表示,下架时间与苹果商标权诉讼案只是时间上巧合.

另一家中国电子商务网站--苏宁易购市场部一位负责人在电话中对路透则表示,iPad"下架"是因为缺货的缘故,截止目前该公司还没有接到苹果要求下架的通知.

"我们希望尽快补货,但还没有具体的时间表."该负责人称.

苏宁易购是中国家电零售连锁企业苏宁电器(002024.SZ)的B2C网上购物平台.

国内媒体报导称,因这场商标权纠纷,中国部分城市工商局已要求经销商停售苹果iPad.

目前包括淘宝商城、京东商城、当当网DANG.N在内的中国几家主要电子商务网站仍可以在线订购iPad2.(完)