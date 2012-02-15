〔香港个股〕宏利金融拟发优先股筹资2.5亿加元,补充一级资本

企业并购：标致雪铁龙周一将宣布收购欧宝，打造欧洲第二大汽车巨头
路透巴黎/伦敦3月4日 - 法国PSA(标致雪铁龙)集团周一将宣布一项交易，从通用汽车手中收购欧宝。标致雪铁龙已与通用达成协议，并获得了监事会对这项收购的支持。
路透香港2月15日电---加拿大主要金融服务机构--宏利金融有限公司(0945.HK)(MFC.TO)宣布,计划於加拿大公开发行优先股,筹资2.5亿加元,所得资金将用为一级资本.
此外,宏利金融旗下加拿大保险附属公司--宏利人寿保险公司宣布拟发行本金额5亿加元的後偿债券,年利率为4.165厘,於2022年6月1日到期.
"集资活动反映公司预期的进一步融资需要.公司明白资本比率若有所下调,公司的股价及债券息差可能受压,故宏利认为在市场及经济环境不明朗的情况下,此乃审慎之举,"宏利金融总裁兼首席执行官邓广能表示.
由发行至2017年3月19日期间,倘宏利金融董事会宣布派发季度股息,宏利金融拟发行的优先股的持有人,将可获发非累积季度固定股息,年息率为4.6厘.其後该息率将每五年重订一次,基准为五年期加拿大政府债券孳息率加3.13厘.
至於由宏利人寿保险发行的後偿债首五年的固定利率为4.165厘,其後之利率为三个月加元拆息加2.45厘.
宏利金融稍早公布去年第四季度业绩转盈为亏,期内经调整後每股亏损为0.05加元,上年度同期每股盈利为1加元.
其香港上市股份周三早盘收高0.76%,报93.1港元.大盘恒生指数.HSI涨1.97%.(完)
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--记者 梁慧仪; 审校 乔艳红
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路透北京3月5日 - 中国社会科学院原副院长李扬周日表示，中国稳住人民币汇率没有问题，最不利的冲击已经过去；他并认为，今年12%的M2（广义货币供应量）增速目标比较稳定，货币政策没有什么特别的举措，表明经济正在平稳发展。
路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周日表示，中国经济总量现在大概占全球经济总量的15%左右，经济增量占全球经济增量将近33%。