〔香港个股〕宏利金融拟发优先股筹资2.5亿加元,补充一级资本

路透香港2月15日电---加拿大主要金融服务机构--宏利金融有限公司(0945.HK)(MFC.TO)宣布,计划於加拿大公开发行优先股,筹资2.5亿加元,所得资金将用为一级资本.

此外,宏利金融旗下加拿大保险附属公司--宏利人寿保险公司宣布拟发行本金额5亿加元的後偿债券,年利率为4.165厘,於2022年6月1日到期.

"集资活动反映公司预期的进一步融资需要.公司明白资本比率若有所下调,公司的股价及债券息差可能受压,故宏利认为在市场及经济环境不明朗的情况下,此乃审慎之举,"宏利金融总裁兼首席执行官邓广能表示.

由发行至2017年3月19日期间,倘宏利金融董事会宣布派发季度股息,宏利金融拟发行的优先股的持有人,将可获发非累积季度固定股息,年息率为4.6厘.其後该息率将每五年重订一次,基准为五年期加拿大政府债券孳息率加3.13厘.

至於由宏利人寿保险发行的後偿债首五年的固定利率为4.165厘,其後之利率为三个月加元拆息加2.45厘.

宏利金融稍早公布去年第四季度业绩转盈为亏,期内经调整後每股亏损为0.05加元,上年度同期每股盈利为1加元.

其香港上市股份周三早盘收高0.76%,报93.1港元.大盘恒生指数.HSI涨1.97%.(完)

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