〔中国企业〕服装零售商赫基国际称获LVMH旗下基金2亿美元投资

路透香港2月15日电---中国服装零售商--赫基国际周三表示,获法国奢侈品集团LVMH(LVMH.PA)旗下基金"L Capital Asia"投资2亿美元,双方将就品牌管理等进行合作.此为该国际精品持续扩大在中国市场的投资.

赫基国际发布新闻稿指出,该项交易已在去年底完成.集团发言人未透露持股比例,仅称L Capital持有"少数股权".

"与L Capital亚洲的夥伴关系,将给我们带来丰富的专业知识及资源,尤其是在产品设计、品牌管理、供应链和国际零售扩展方面."赫基国际首席执行官徐宇说.

随着中国精品市场成长潜力受瞩目,国际知名品牌进军此市场,已不仅止於开展店铺、上市增加知名度等方式.LVMH去年亦投资香港明丰珠宝(0860.HK)约8.5%股权,先前投资还包括名贵手表配件分销商先施表行(0444.HK)、英皇钟表珠宝(0887.HK),以及新加坡名牌Charles & Keith.

赫基国际旗下拥有Ochirly、Five Plus、Trendiano和Love Ysabel四个名牌,目前在中国地区共有1,800间销售点.

此外,赫基并表示,公司还将与意大利时尚品牌Sixty集团成立亚洲合营公司,推进发展该意大利集团旗下的Miss Sixty, Energie等品牌.

由於经济持续高速增长以及所得增加,中国市场已成为国际奢侈品名牌的必争之地.包括中国社科院、麦肯锡等多份报告显示,中国将在2015年前成为全球最大的奢侈品市场.(完)