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亚洲 | 2012年 2月 15日 星期三 13:53 BJT

〔表格〕香港上市内地房地产商1月份的销售表现

路透香港2月15日电---以下为香港上市的主要内地房地产商於2012年1月份的合同销售表现:(除中国海外以港元为单位,其他均以亿元人民币为单位):

2012年1月 2011年12月

........................................................

中国海外 (0688.HK) 39.4亿港元 55.3亿港元

恒大地产 (3333.HK) 22.2 12.8

广州富力 (2777.HK) 12.3 30.3

雅居乐 (3383.HK) 20.8 35

龙湖地产 (0960.HK) 11.8 26.52

世茂房地产 (0813.HK) 9.1 22

保利香港 (0119.HK) 5 15

合景泰富 (1813.HK) 4.05 5.5

远洋地产 (3377.HK) 2.85 31 (完)

--记者 梁慧仪; 审校 林高丽

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