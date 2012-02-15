〔表格〕香港上市内地房地产商1月份的销售表现

企业并购：标致雪铁龙周一将宣布收购欧宝，打造欧洲第二大汽车巨头
路透巴黎/伦敦3月4日 - 法国PSA(标致雪铁龙)集团周一将宣布一项交易，从通用汽车手中收购欧宝。标致雪铁龙已与通用达成协议，并获得了监事会对这项收购的支持。
路透香港2月15日电---以下为香港上市的主要内地房地产商於2012年1月份的合同销售表现:(除中国海外以港元为单位,其他均以亿元人民币为单位):
2012年1月 2011年12月
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中国海外 (0688.HK) 39.4亿港元 55.3亿港元
恒大地产 (3333.HK) 22.2 12.8
广州富力 (2777.HK) 12.3 30.3
雅居乐 (3383.HK) 20.8 35
龙湖地产 (0960.HK) 11.8 26.52
世茂房地产 (0813.HK) 9.1 22
保利香港 (0119.HK) 5 15
合景泰富 (1813.HK) 4.05 5.5
远洋地产 (3377.HK) 2.85 31 (完)
--记者 梁慧仪; 审校 林高丽
路透巴黎/伦敦3月4日 - 法国PSA(标致雪铁龙)集团周一将宣布一项交易，从通用汽车手中收购欧宝。标致雪铁龙已与通用达成协议，并获得了监事会对这项收购的支持。
路透北京3月5日 - 中国社会科学院原副院长李扬周日表示，中国稳住人民币汇率没有问题，最不利的冲击已经过去；他并认为，今年12%的M2（广义货币供应量）增速目标比较稳定，货币政策没有什么特别的举措，表明经济正在平稳发展。
路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周日表示，中国经济总量现在大概占全球经济总量的15%左右，经济增量占全球经济增量将近33%。