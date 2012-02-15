〔香港热股〕中信资源午盘升幅扩大至逾12%,受预期去年净利大增提振

企业并购：标致雪铁龙周一将宣布收购欧宝，打造欧洲第二大汽车巨头
路透巴黎/伦敦3月4日 - 法国PSA(标致雪铁龙)集团周一将宣布一项交易，从通用汽车手中收购欧宝。标致雪铁龙已与通用达成协议，并获得了监事会对这项收购的支持。
路透香港2月15日电---中国中信集团旗下的中信资源(1205.HK)周三午盘升幅扩大至逾12%,因公司预期去年度净利大增.
香港时间15:44,该股升12.4%,报1.36港元;大市恒生指数.HSI涨2.09%.
中信资源此前的公告称,溢利净额改善,主要得益於出售澳洲Macarthur Coal和Codrilla项目的权益带来收益,以及能源和商品售价增加.不过受澳洲引进的碳排放税将在今年7月生效的影响,集团亦预期其电解铝业务将录得非现金资产减值损失.(完)
--记者 雷美珍; 审校 林高丽
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路透北京3月5日 - 中国社会科学院原副院长李扬周日表示，中国稳住人民币汇率没有问题，最不利的冲击已经过去；他并认为，今年12%的M2（广义货币供应量）增速目标比较稳定，货币政策没有什么特别的举措，表明经济正在平稳发展。
路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周日表示，中国经济总量现在大概占全球经济总量的15%左右，经济增量占全球经济增量将近33%。