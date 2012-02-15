〔香港热股〕中信资源午盘升幅扩大至逾12%,受预期去年净利大增提振

路透香港2月15日电---中国中信集团旗下的中信资源(1205.HK)周三午盘升幅扩大至逾12%,因公司预期去年度净利大增.

香港时间15:44,该股升12.4%,报1.36港元;大市恒生指数.HSI涨2.09%.

中信资源此前的公告称,溢利净额改善,主要得益於出售澳洲Macarthur Coal和Codrilla项目的权益带来收益,以及能源和商品售价增加.不过受澳洲引进的碳排放税将在今年7月生效的影响,集团亦预期其电解铝业务将录得非现金资产减值损失.(完)

--记者 雷美珍; 审校 林高丽

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