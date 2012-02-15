〔互联网产业〕原宏基中国高管加盟京东商城,担任首任CMO

路透北京2月15日电---中国电子商务企业--京东商城周三宣布,任命原宏基集团(2353.TW)中国区执行副总裁蓝烨出任公司首任首席营销官(CMO,Chief Marketing Officer).

京东商城在其新闻稿中称,蓝烨将全面负责市场营销、商品采销和产品推广.

"未来京东商城将建立规范的营销体系,加强终端客户细分,并强化对中小企业客户的拓展力度."新闻稿援引蓝烨称.

蓝烨还曾在方正科技和联想集团(0992.HK)担任高管多年.

2011年至今,京东商城已密集"空降"多位高管,包括百度(BIDU.O)前高管沈皓瑜任首席运营官,原甲骨文ORCL.O全球副总裁王亚卿任首席技术官.

京东商城於现为中国第二大B2C(企业对个人)在线零售商,仅次于淘宝商城.