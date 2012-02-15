〔互联网产业〕原宏基中国高管加盟京东商城,担任首任CMO

企业并购：标致雪铁龙周一将宣布收购欧宝，打造欧洲第二大汽车巨头
路透巴黎/伦敦3月4日 - 法国PSA(标致雪铁龙)集团周一将宣布一项交易，从通用汽车手中收购欧宝。标致雪铁龙已与通用达成协议，并获得了监事会对这项收购的支持。
路透北京2月15日电---中国电子商务企业--京东商城周三宣布,任命原宏基集团(2353.TW)中国区执行副总裁蓝烨出任公司首任首席营销官(CMO,Chief Marketing Officer).
京东商城在其新闻稿中称,蓝烨将全面负责市场营销、商品采销和产品推广.
"未来京东商城将建立规范的营销体系,加强终端客户细分,并强化对中小企业客户的拓展力度."新闻稿援引蓝烨称.
蓝烨还曾在方正科技和联想集团(0992.HK)担任高管多年.
2011年至今,京东商城已密集"空降"多位高管,包括百度(BIDU.O)前高管沈皓瑜任首席运营官,原甲骨文ORCL.O全球副总裁王亚卿任首席技术官.
京东商城於现为中国第二大B2C(企业对个人)在线零售商,仅次于淘宝商城.
--记者 黄运涛; 审校 丁淑琴
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路透北京3月5日 - 中国社会科学院原副院长李扬周日表示，中国稳住人民币汇率没有问题，最不利的冲击已经过去；他并认为，今年12%的M2（广义货币供应量）增速目标比较稳定，货币政策没有什么特别的举措，表明经济正在平稳发展。
路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周日表示，中国经济总量现在大概占全球经济总量的15%左右，经济增量占全球经济增量将近33%。