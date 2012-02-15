〔香港个股〕太古地产在美国迈阿密市发展大型综合项目,料2018年竣工

企业并购：标致雪铁龙周一将宣布收购欧宝，打造欧洲第二大汽车巨头
路透巴黎/伦敦3月4日 - 法国PSA(标致雪铁龙)集团周一将宣布一项交易，从通用汽车手中收购欧宝。标致雪铁龙已与通用达成协议，并获得了监事会对这项收购的支持。
路透香港2月15日电---主要从事商业房地产发展的太古地产(1972.HK)周三宣布,於美国佛罗里达州迈阿密市发展大型综合发展项目,预计今年第二季动工,整个项目料於2018年竣工.
太古地产表示,该项名为Brickell CitiCentre的发展项目,位於迈阿密市Brickell金融区中心地带,将提供总楼面面积约289.1万平方尺,当中包括52万平方尺的店铺和餐厅、三幢办公楼、两幢住宅大厦及一家提供243间客房的酒店连同93个酒店式住宅单位.
Brickell CitiCentre项目将分为两个阶段发展,除了一幢办公楼以外,所有项目预计於第一期工程即2015年完成,最後一幢办公楼预计将於2018年竣工.
太古地产由香港综合企业太古股份(0019.HK)以介绍方式分拆上市,该股今天收高2.8%,报19.82港元.(完)
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--记者 梁慧仪; 审校 黄凯
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