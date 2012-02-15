〔香港新股〕阳光油砂可能向包括PETRONAS在内的基础投资者出售股份--消息(更新版)

(新增细节)

* 阳光油砂可能向数名基础投资者出售逾1亿美元的股份

* 洽谈中的基础投资者包括马来西亚PETRONAS

* 按招股区间上限计,将会是香港今年迄今最大宗IPO

记者 雷美珍

路透香港2月15日电---据两名消息人士周三对路透称,阳光油砂有意引入数名基础投资者(Anchor Investors),可能合共认购其香港IPO(首次公开发售)超过1亿美元的股份.

消息人士并称,洽谈中的基础投资者包括马来西亚石油公司PETRONAS [PETR.UL]旗下的石油服务公司.

"公司今天才开始路演,具体的认购金额仍有待落实."其中一名消息人士并称,基础投资者将从国际配售部分认购公司的股份,而其持股不设有禁售期限.

阳光油砂的发言人接受路透查询时对此不予置评.

阳光油砂於2007年成立,总部设於阿尔伯塔省的卡尔加里,主要业务为勘探、开发及生产油砂租赁协议的多元组合.目前的2P储量为419百万桶,最佳估算後备资源则有31亿桶,惟公司旗下项目尚未投产,故至去年为止仍处於亏损.

按阳光油砂的招股价区间上限计算,该公司将会是今年以来最大宗IPO.

据路透此前获得的销售文件显示,阳光油砂计划以每股4.86-5.08港元,发售9.23亿股新股,集资44.9-46.9亿港元(5.8-6.06亿美元).

该公司已获得三名基石投资者(Cornerstone Investors)承诺认购总共3.5亿美元的股份,占其发售股份金额至少60%.这些投资者分别中投公司[CIC.UL]、中国石化(0386.HK)(600028.SS)母公司以及以华盛顿为基地的基金公司EIG Global Energy Partners,其持股於上市日起计6个月内不得出售.

阳光油砂计划於2月24日定价,3月1日在联交所挂牌上市.新上市编号为"2012.HK".摩根士丹利(MS.N)、德意志银行(DBKGn.DE)以及中银国际负责是次IPO安排.(完)