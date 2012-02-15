〔中港个股〕神华能源拟斥32.7亿元人民币向两公司进行增资

路透香港2月15日电---中国神华能源(1088.HK)(601088.SS)周三宣布,董事会已批准公司以现金16.51亿元人民币对四川巴蜀电力开发有限责任公司进行增资扩股,以及按持股比例向子公司神皖能源有限责任公司增资16.2亿元.

公司的声明称,四川巴蜀电力原为四川省投资集团的全资子公司,经增资扩股後,神华将成为持有四川巴蜀电力51%股权的控股股东.

此外,神华将按持股比例,以现金方式向其控股51%的子公司神皖能源增资16.2亿元,其中约8.8亿元用於神皖能源对外支付收购价,余额为後续经营性增资.

神华能源H股今天收高2.13%,报35.9港元;其A股则升0.63%,报27.31元人民币.(完)

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