〔中港个股〕神华能源拟斥32.7亿元人民币向两公司进行增资

企业并购：标致雪铁龙周一将宣布收购欧宝，打造欧洲第二大汽车巨头
路透巴黎/伦敦3月4日 - 法国PSA(标致雪铁龙)集团周一将宣布一项交易，从通用汽车手中收购欧宝。标致雪铁龙已与通用达成协议，并获得了监事会对这项收购的支持。
路透香港2月15日电---中国神华能源(1088.HK)(601088.SS)周三宣布,董事会已批准公司以现金16.51亿元人民币对四川巴蜀电力开发有限责任公司进行增资扩股,以及按持股比例向子公司神皖能源有限责任公司增资16.2亿元.
公司的声明称,四川巴蜀电力原为四川省投资集团的全资子公司,经增资扩股後,神华将成为持有四川巴蜀电力51%股权的控股股东.
此外,神华将按持股比例,以现金方式向其控股51%的子公司神皖能源增资16.2亿元,其中约8.8亿元用於神皖能源对外支付收购价,余额为後续经营性增资.
神华能源H股今天收高2.13%,报35.9港元;其A股则升0.63%,报27.31元人民币.(完)
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--记者 梁慧仪; 审校 黄凯
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路透北京3月5日 - 中国社会科学院原副院长李扬周日表示，中国稳住人民币汇率没有问题，最不利的冲击已经过去；他并认为，今年12%的M2（广义货币供应量）增速目标比较稳定，货币政策没有什么特别的举措，表明经济正在平稳发展。
路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周日表示，中国经济总量现在大概占全球经济总量的15%左右，经济增量占全球经济增量将近33%。