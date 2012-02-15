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亚洲 | 2012年 2月 15日 星期三 19:10 BJT

〔香港个股〕台泥国际料去年度净利按年增逾倍,因产量和售价俱升

路透香港2月15日电---业务在中国的台资水泥商--台泥国际(1136.HK)周三称,预计其2011年度净利按年增加超过1倍,主要因产能及销量上升,以及产品平均售价和毛利率俱按年显着增加.

台泥国际2010年度的净利为7.84亿港元.

该股今天收升3.18%,报3.24港元,过去一个月累计涨逾11%.(完)

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--记者 梁慧仪; 审校 黄凯

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