〔香港个股〕台泥国际料去年度净利按年增逾倍,因产量和售价俱升

企业并购：标致雪铁龙周一将宣布收购欧宝，打造欧洲第二大汽车巨头
路透巴黎/伦敦3月4日 - 法国PSA(标致雪铁龙)集团周一将宣布一项交易，从通用汽车手中收购欧宝。标致雪铁龙已与通用达成协议，并获得了监事会对这项收购的支持。
路透香港2月15日电---业务在中国的台资水泥商--台泥国际(1136.HK)周三称,预计其2011年度净利按年增加超过1倍,主要因产能及销量上升,以及产品平均售价和毛利率俱按年显着增加.
台泥国际2010年度的净利为7.84亿港元.
该股今天收升3.18%,报3.24港元,过去一个月累计涨逾11%.(完)
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--记者 梁慧仪; 审校 黄凯
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路透北京3月5日 - 中国社会科学院原副院长李扬周日表示，中国稳住人民币汇率没有问题，最不利的冲击已经过去；他并认为，今年12%的M2（广义货币供应量）增速目标比较稳定，货币政策没有什么特别的举措，表明经济正在平稳发展。
路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周日表示，中国经济总量现在大概占全球经济总量的15%左右，经济增量占全球经济增量将近33%。