《香港报摘》--经济日报2月16日

* 要闻版头条:

--亚洲新兴市场续受欧美资金追捧,香港恒生指数.HSI昨急升447点,成功重上250天牛熊分界线,创欧债危机後约半年高位.

* 其他:

--上月中起推出的RQFII(人民币合格境外机构投资者)基金,当中七只将於今明两日截止认购,仍未传出"爆额"消息,令人忧虑中央或会放慢下一批RQFII额度的审批步伐.

--汇丰控股(0005.HK)(HSBA.L)集团行政总裁欧智华表明有意加大中国的投资,希望可以大幅增持交通银行(3328.HK)(601328.SS)股份的比重,而汇丰本身在内地分行数量期望可以从110家增至800家.

--超大现代(0682.HK)提早赎回原定於2015年到期、本金额共2亿美元的3.7厘有抵押可换股债券.

--港交所(0388.HK)交易科主管戴志坚表示,今年以来香港推出的交易所买卖基金(ETF)达17只,而自ETF首推以来累计超过100只.虽然新产品多,惟近日有关基金交投未见活跃.

--创维数码(0751.HK)执行主席张学斌辞任行政总裁,并由公司全资附属深圳创维-RGB电子总裁杨东文接任.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 雷美珍; 审校 张喜良

台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]