《香港报摘》--经济日报2月16日

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
* 要闻版头条:
--亚洲新兴市场续受欧美资金追捧,香港恒生指数.HSI昨急升447点,成功重上250天牛熊分界线,创欧债危机後约半年高位.
* 其他:
--上月中起推出的RQFII(人民币合格境外机构投资者)基金,当中七只将於今明两日截止认购,仍未传出"爆额"消息,令人忧虑中央或会放慢下一批RQFII额度的审批步伐.
--汇丰控股(0005.HK)(HSBA.L)集团行政总裁欧智华表明有意加大中国的投资,希望可以大幅增持交通银行(3328.HK)(601328.SS)股份的比重,而汇丰本身在内地分行数量期望可以从110家增至800家.
--超大现代(0682.HK)提早赎回原定於2015年到期、本金额共2亿美元的3.7厘有抵押可换股债券.
--港交所(0388.HK)交易科主管戴志坚表示,今年以来香港推出的交易所买卖基金(ETF)达17只,而自ETF首推以来累计超过100只.虽然新产品多,惟近日有关基金交投未见活跃.
--创维数码(0751.HK)执行主席张学斌辞任行政总裁,并由公司全资附属深圳创维-RGB电子总裁杨东文接任.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 雷美珍; 审校 张喜良
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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