《香港重要政经日程》--2月16日-2月22日

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
=====================今日香港主要政经消息==========================
2月16日(周四)
-- 香港国际珠宝展.
-- 欧盟贸易委员Karel De Gucht於外国记者俱乐部发表演说.
-- 广州药业股份(0874.HK)公布全年业绩.
--11:00 新威国际(0058.HK)股东周年大会.
*--11:00 渣打香港人民币报告记者会.
--14:30 安永全球化指数记者会.
=====================近日香港主要政经消息===========================
2月17日(周五)
-- 现代教育(1082.HK)公布中期业绩.
-- 中华汽车(0026.HK)公布中期业绩.
-- 汉传媒(0491.HK)公布中期业绩.
--09:00 康师傅(0322.HK)在中国举行股东特别大会.
--10:00 中国森林0930.HK在中国举行周年股东大会.
--10:00 国金资源控股(0630.HK)特别股东大会.
--10:00 中国金融租赁(2312.HK)股东特别大会.
2月20日(周一)
-- 公布1月份消费物会指数(CPI).
-- 安踏体育(2020.HK)公布全年业绩.
-- 中国光大国际(0257.HK)公布全年业绩.
-- 现代牧业(1117.HK)公布中期业绩.
-- 越秀房产信托基金(0405.HK)公布全年业绩.
--09:30 香港证监会举行新洗钱及反恐金融指引座谈会.
--14:30 和嘉资源(0704.HK)特别股东大会.
--15:00 天溢果业(0756.HK)中期业绩记者会.
--16:30 越秀房产信托基金(0405.HK)业绩记者会.
2月21日(周二)
-- 公布11-1月份失业率.
-- 阿里巴巴1688.HK公布全年业绩.
-- 堡狮龙国际(0592.HK)公布中期业绩.
-- 神州数码(0861.HK)公布第三季业绩.
-- 中石化冠德(0934.HK)公布全年业绩.
-- 数码通(0315.HK)公布中期业绩.
-- 创益太阳能(2468.HK)公布中期业绩.
*--09:00 APEC中小企峰会.
--09:00 华能国际(0902.HK)在中国举行股东特别大会.
--09:30 长城科技0074.HK在中国举行股东特别大会.
*2月22日(周三)
-- 美高梅中国(2282.HK)公布全年业绩.
-- 汇星印刷(1127.HK)公布全年业绩.
-- 先传媒(0550.HK)公布全年业绩.
-- 中信国际电讯(1883.HK)公布全年业绩.
-- 亨鑫科技(1085.HK)公布全年业绩.
-- 敏达控股(0936.HK)公布全年业绩.
-- 金界控股(3918.HK)公布全年业绩.
--10:00 中国民航信息网络(0696.HK)在中国举行股东特别大会.
--10:30 波司登(3998.HK)股东特别大会.
--14:30 中国包装集团(0572.HK)股东特别大会.
--15:00 冠捷科技(0903.HK)特别股东大会.
注: 1."*"代表新增.
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)
--整理 雷美珍
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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