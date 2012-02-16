《香港报摘》--其他报纸重要消息2月16日

* 明报:

--香港市区重建局旗下土瓜湾浙江街重建项目截标,共接获10份标书,分别来自长实(0001.HK)、信和置业(0083.HK)、嘉华(0173.HK)以及恒基地产(0012.HK)等等.

--易亚投资管理公司推出7只交易所买卖基金(ETF),全部为追踪亚洲新兴市场交易所指数的合成ETF.

* 星岛日报:

--雅居乐(3383.HK)副总经理卫静心表示,去年在售项目有40个,今年将新增10个,并预计下半年楼市将有望好转.

* 苹果日报:

--消息人士透露,香港按揭证券公司将於周五举行特别董事会会议,审议财政预算案提出由按揭证券公司推出为期3年的小型贷款试验计划,预料可获顺利通过.

* 东方日报:

--据联交所资料显示,联想集团(0992.HK)非执行副主席马雪征本月两度减持公司股份共500万股,涉资3,370.8万港元,持股比例由0.23%降至0.18%.

* 文汇报:

--就有媒体报导指有新的信贷安排,特步国际(1368.HK)称公司目前拥有稳健的银行结余,并未与任何金融机构签订具有法律约束力的协议.

--中国国航(0753.HK)(601111.SS)1月份旅客周转量同比上升8.1%;平均客座率为79.7%,升1.1个百分点.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 萧萍; 审校 雷美珍/曾祥进

台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]

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