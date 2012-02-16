《香港报摘》--其他报纸重要消息2月16日

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
* 明报:
--香港市区重建局旗下土瓜湾浙江街重建项目截标,共接获10份标书,分别来自长实(0001.HK)、信和置业(0083.HK)、嘉华(0173.HK)以及恒基地产(0012.HK)等等.
--易亚投资管理公司推出7只交易所买卖基金(ETF),全部为追踪亚洲新兴市场交易所指数的合成ETF.
* 星岛日报:
--雅居乐(3383.HK)副总经理卫静心表示,去年在售项目有40个,今年将新增10个,并预计下半年楼市将有望好转.
* 苹果日报:
--消息人士透露,香港按揭证券公司将於周五举行特别董事会会议,审议财政预算案提出由按揭证券公司推出为期3年的小型贷款试验计划,预料可获顺利通过.
* 东方日报:
--据联交所资料显示,联想集团(0992.HK)非执行副主席马雪征本月两度减持公司股份共500万股,涉资3,370.8万港元,持股比例由0.23%降至0.18%.
* 文汇报:
--就有媒体报导指有新的信贷安排,特步国际(1368.HK)称公司目前拥有稳健的银行结余,并未与任何金融机构签订具有法律约束力的协议.
--中国国航(0753.HK)(601111.SS)1月份旅客周转量同比上升8.1%;平均客座率为79.7%,升1.1个百分点.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 萧萍; 审校 雷美珍/曾祥进
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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