〔香港个股〕阿里巴巴母公司拟提出每股13.5港元的私有化计划--报载

路透香港2月16日电---据香港经济日报周四报导称,中国电子商务公司阿里巴巴集团拟以每股13.5港元的价格,提出收购阿里巴巴(ALIBABA.COM)1688.HK股东持股,并进行私有化,预计交易涉资逾180亿港元.

该报导引述消息人士称,阿里巴巴的要约价处於草拟阶段,仍存变数,不过以阿里巴巴2007年11月香港IPO(首次公开发售)招股价作为要约价,乃考虑当年认购新股的股东能否得到平手离场的机会.

要约价较阿里巴巴上周三收盘价9.25港元有46%的溢价.阿里巴巴集团目前持有阿里巴巴73.12%或36.52亿股的股份,若以13.5港元收购余下26.88%股份,涉资182.31亿港元.

阿里巴巴自上周四(2月9日)起停牌,以待澄清一项涉及该公司控股股东的交易揣测.

据路透此前引述两位知情人士称,阿里巴巴集团计划将阿里巴巴私有化的同时,正与雅虎(YHOO.O)就一项资产互换进行商讨,最终雅虎或直接拥有阿里巴巴一部门业务的股权.[ID:nCN1381938]

不过近日又传出雅虎与阿里巴巴集团[ALIAB.UL]关於处理前者在亚洲资产的谈判又陷入僵局,使双方涉资170亿美元的免税资产置换计划陷入疑问.[ID:nCN1389576](完)