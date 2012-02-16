〔香港个股〕阿里巴巴母公司拟提出每股13.5港元的私有化计划--报载

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透香港2月16日电---据香港经济日报周四报导称,中国电子商务公司阿里巴巴集团拟以每股13.5港元的价格,提出收购阿里巴巴(ALIBABA.COM)1688.HK股东持股,并进行私有化,预计交易涉资逾180亿港元.
该报导引述消息人士称,阿里巴巴的要约价处於草拟阶段,仍存变数,不过以阿里巴巴2007年11月香港IPO(首次公开发售)招股价作为要约价,乃考虑当年认购新股的股东能否得到平手离场的机会.
要约价较阿里巴巴上周三收盘价9.25港元有46%的溢价.阿里巴巴集团目前持有阿里巴巴73.12%或36.52亿股的股份,若以13.5港元收购余下26.88%股份,涉资182.31亿港元.
阿里巴巴自上周四(2月9日)起停牌,以待澄清一项涉及该公司控股股东的交易揣测.
据路透此前引述两位知情人士称,阿里巴巴集团计划将阿里巴巴私有化的同时,正与雅虎(YHOO.O)就一项资产互换进行商讨,最终雅虎或直接拥有阿里巴巴一部门业务的股权.[ID:nCN1381938]
不过近日又传出雅虎与阿里巴巴集团[ALIAB.UL]关於处理前者在亚洲资产的谈判又陷入僵局,使双方涉资170亿美元的免税资产置换计划陷入疑问.[ID:nCN1389576](完)
--记者 雷美珍; 审校 曾祥进
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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