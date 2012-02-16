〔港报社评〕中欧合作解围,难治欧猪顽疾--信报2月16日

中国总理温家宝在中欧峰会上就欧债问题表态,强调对欧罗抱有信心,并支持欧盟加强财政纪律.昨天,人民银行行长周小川再清楚表明,中国将以安全性、保值性和增值性的原则继续投资欧债,并通过国基会和欧洲金融稳定工具,在化解危机中发挥更大作用.但即使中国加大力度购置欧债,却非根治危机之药,也难以治癒负债国的旧疾.两周前,德国总理默克尔访华,温家宝也曾表示,中国不仅考虑通过国基会的援助方式,也可能直接加入欧洲金融稳定机制参与援助.事实上,去年6月温家宝访欧时也曾多次表示支持欧罗,但连番表态却被欧洲媒体揶揄为“口惠而实不至”.由於外汇储备很大部分是劳动力生产的积累成果,确实不能草率变成血本无归的投资.

今次中欧峰会,外界多聚焦於中国对欧债危机的应对.欧盟委员会主席巴罗佐不讳言,欧盟会设法争取外界的信任,相信欧洲有能力解决自身的危机,但同时希望中国可以某种方式参与解决欧债危机.言下之意,当然是冀望中国采取实质性的支援行动.周小川昨天清楚表示,中国会通过央行外汇储备投资、国家主权基金和国家开发银行与其他金融机构在内的银行系统施加“援手”.但考虑到中国外汇储备资产的配置组合迄今仍以美元资产为主,欧罗资产占32,000亿美元外储的比例不足四分一.

由於双边协议所施予的援助难以形成制度性安排,因此,相信中国会倾向通过参与国基会或欧盟援助机制,从多边所形成的组织或制度安排中,争取更大的话语权,以提升国际影响力,这条路径也许是中国援欧的主要轨道.从这个角度看,今次中欧峰会上,中国政府对欧盟解决危机所作出的支持,充其量只能对市场起短期的稳定预期效应.很明显,欧洲债务危机发展至今,治本的药方是负债累累的国家必须设法修复国家的资产负债表,进行经济与财政改革,恢复经济成长.因此,即使中国答应增购欧洲国家债券,也只能对市场的神经末梢起短暂性的刺激作用. (A02)