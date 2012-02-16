〔港报社评〕踢走希腊,欧盟要三道防火墙--经济日报2月16日

希腊政客又玩拖延战术逼各国加码拯救,令原定昨举行的欧元区财长会要延後.欧盟虽对希腊耐性日失,但无奈只得续拖,因要踢希腊出局,须先做好保障欧银、欧元和其余欧猪国安全防风措施,免令市场爆发雷曼式恐慌乱局.对希腊政客的反覆与拖拉,欧盟各国已明显不满,以至有官员如德国财长流露踢希腊出局已不足惜的言辞.但不满归不满,欧盟担心若踢希腊出局,欧洲恐现2008年雷曼倒闭导致骨牌式崩溃的金融危机,欧盟难忍此剧痛.

欧盟最终可能要被迫踢走希腊,但在此之前,要真正完成以下三项防风措施.其一,防止欧洲银行体系崩溃.希债现已要削债70%,若踢走希腊,欧洲银行所持希债更可能一文不值,或引爆银行间互不信任,恐现雷曼倒闭导致信贷紧缩、金融体系崩溃之局.欧央行继去年底向欧银推近五千亿欧元三年期低息贷款的变相量宽後,本月底将推估计逾一万亿欧元的次轮低息贷款,图水浸欧银,以免信贷体系有崩溃危机.但市场是否相信此举便可助欧银度过难关,仍是未知之数.

其二,要避免骨牌效应吹倒其他欧猪国.若希腊被踢出局,市场必然会问下一个是谁.此将大幅推高其他欧猪国债息,葡萄牙评级上月被降至垃圾级时,五年期国债孳息在两周内由14%升至逾20%,希腊若倒,葡萄牙、爱尔兰必遭怀疑会不会步希腊後尘,欧盟可有为他们做好防风措施? 对此,除欧央行推两轮变相量宽间接为欧猪国债纾压外,拥资5,000亿欧元的欧洲稳定机制更会提前在7月运作,惟此能否助葡爱等顶住强风,是重大考验. 其三,如何保障欧元不暴泻.希腊若出局,市场势忧虑欧元体系会否瓦解,早已在旁虎视眈眈的国际炒家,极可能会力踩欧元,欧元区是否有足够决心与能力扞卫欧元、击退炒家?

希腊无药可救现已是市场共识,但希腊退出牵连太广太深,欧盟当前惟有用金钱换时间,先备妥防风措施.投资者必须观察欧盟何时准备好跨越三大难关的措施,因届时极可能是希腊被踢出局时.(A03)