〔港报社评〕冀有君子争先闯品格关--星岛日报2月16日

特首参选人梁振英“西九门”风波未了,另一位参选人唐英年又卷进僭建丑闻,令这场特首之争,比并政纲前先要比并个人品格的质询,参选人要拆解接二连三的地雷和炸弹.唐英年夫妇现居和拥有的九龙塘物业,被揭发地底有僭建.僭建是在唐英年为官年代发生,去年香港发生多宗政治人物物业僭建风波後,特首曾荫权曾指示官员及早查察修正,唐英年没有尽快纠正,结果为今次选举留下“痛脚”,要为自己的疏忽向公众道歉.

僭建余波未了,有人提出严重指控,涉及唐英年的诚信.有报章报道质疑唐英年当年是否以“假图则”欺骗政府,昨日另有报章更刊出一幅声称是有关物业僭建内容的图则,面积足足有2,400方尺,远比楼房上盖每层千尺为大,内有酒窖、多用途影院、健身室和日式浴堂等豪华设施,形容这是“地下行宫”.这与唐英年声称有关僭建范围只是在车房底下挖掘了储物室,有明显出入.

在民主选举地区,候选人被媒体揭丑史不胜枚举,当中的真假虚实,令人眼花缭乱.本来,选领导既要考虑品格、能力、政纲、团队等因素,然而,经不起品格质疑考验者,往往以退选或败选收场,成功过关被视为赢得选战必经的锻炼.选举过程中,不同阵营施放的明枪暗箭,无论是揭露真相,还是抹黑中伤,证明已是不可避免的过程,从积极角度看,可以视为对参选人进行一场铺天盖地的品格审查.大家可视此为一场真正有竞争选举的必经过程,形成严格的淘汰机制,各参选人先要跨过这个门槛,才可望有君子互比的良性竞争出现. (A05)