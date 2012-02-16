〔港报社评〕港股升穿牛熊线累积风险--文汇报2月16日

港股昨日飙升447点,终於升穿250天牛熊线,收报21,365点,为去年8月4日以来最高收市价.去年港股年跌幅达20%,但今年以来,港股已累积升近16%,差不多补回去年的跌幅.比较起来,去年股市跌幅过大是由於对经济状况过度悲观,今年以来港股升幅过大则是对经济转好过度乐观.目前港股已被炒高,但困扰去年股市的问题仍没解决,故散户宜留意风险.2011年,A股和港股走过了郁闷的一年.经济并不好的美国,道琼斯指数上涨5%以上,领涨全球.欧债危机中的法、德股市分别下跌20%和16%.经济形势相对较好的中国中国和香港,股市跌幅达21.68%和20％.去年A股和港股跌幅过大,主要原因是对欧债危机和中国通胀的忧虑.随着今年中国通胀回落,以及中国出手协助解决欧债问题,令整体投资气氛转向乐观.资金持续流入港股,加上人民银行行长周小川表示将持续投资欧债,刺激港股持续走高,预期港股後市仍有一定升幅.

但是,港股的利淡因素仍然存在.由於各上市公司将陆续公布去年业绩,而去年市况只属一般,部分公司又发出盈警,都可能影响资金入市的意慾.更重要的是,欧债危机并没有解决,即便欧盟25国於2012年1月30日的欧盟会议中签署了“财政契约”,但这并没有办法彻底解决未来两月欧债到期的风险,意味着欧债危机随时会对股市带来动荡.

从中国看,外部经济前景不明朗和主动调整的共同作用,将进一步降低经济增长速度.通胀虽得到一定抑制,但人民银行昨天发表去年第四季度货币政策执行报告,指国家先前采取的一系列宏观经济政策措施,效果已逐步显现.物价涨幅总体保持回稳,但对未来的通胀风险仍不可掉以轻心.报告指出,今年一月的消费物价指数,升幅超出预期,说明当前通胀预期仍不稳定,加上经济内在扩张的压力依然存在,全球流动性宽松格局将延续,原油等大宗商品价格,亦有上涨压力,有必要防范未来物价出现反弹.

可见,去年导致港股跌幅过大的两个主要原因,包括欧债危机和中国通胀,在今年仍然存在.由於今年港股已累升不少,散户不宜过分进取.(A06)