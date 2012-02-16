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货币新闻 | 2012年 2月 16日 星期四 09:36 BJT

〔香港股市〕恒指数开低脱离六个月高点,受中资金融股与能源股拖累

路透香港2月16日电---香港股市周四低开,恒生指数自六个月高点回落,受中资金融股与能源股拖累,因投资者在三日上涨之後获利了结.

恒生指数.HSI开盘跌0.46%至21,266.51点.恒生国企指数.HSCE跌0.82%至11,590.49.(完)

--编译 李春喜;审校 沈以文

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