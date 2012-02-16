〔香港股市〕恒指数开低脱离六个月高点,受中资金融股与能源股拖累

香港个股：中国宏桥重挫逾8%，因研究报告称其少报成本逾200亿元
路透北京3月1日 - 中国铝产品生产商--中国宏桥集团周三最多下跌8%，创下18个月来最大单日跌幅，在一研究机构发布报告指称中国宏桥少报成本后，该公司股票暂停交易。
路透香港2月16日电---香港股市周四低开,恒生指数自六个月高点回落,受中资金融股与能源股拖累,因投资者在三日上涨之後获利了结.
恒生指数.HSI开盘跌0.46%至21,266.51点.恒生国企指数.HSCE跌0.82%至11,590.49.(完)
--编译 李春喜;审校 沈以文
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路透北京3月1日 - 中国铝产品生产商--中国宏桥集团周三最多下跌8%，创下18个月来最大单日跌幅，在一研究机构发布报告指称中国宏桥少报成本后，该公司股票暂停交易。
路透伦敦3月1日 - 英镑兑总体走强的美元周三小幅下滑，此前英国公布新一批的经济数据比预期略显疲软，其中包括制造业PMI数据，导致并拖累英镑兑欧元涨幅收窄至0.25%。
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