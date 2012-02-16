〔港报社评〕"明报"得唐宅图则僭建严重,请唐英年交代免香港再折腾--明报2月16日

香港特首参选人唐英年在九龙塘寓所的地库,据所得图则,违法地库之大和性质之严重,出乎一般想像,与唐英年的版本迥异.由於此事连日在香港所引起沸沸扬扬,已经使社会付出巨大代价,请唐英年坦诚面对,承担责任,不要再以更多谎言掩饰涉嫌违法情事;请政府尽快调查事件,连同处理做法一并向公众交代,让公众验证法律面前是否人人平等;请选委三思,是否提名诚信出现严重问题的唐英年当特首.

唐英年最新取态,是委托认可人士处理地库和僭建事宜,据他的说法,认可人士“与屋宇署商讨清拆僭建物,以符合法例要求”.据唐英年这个说法,可解读为“清拆僭建物”有“商量”余地,这是唐英年个人主观意愿,抑或政府也是同样取态,值得注意.因为按已知情况,唐宅地库并非一般僭建物,首先是7号大宅挖深达5米,而邻近洋房桩柱只有两米,另外,有照片显示唐宅地库兴建时,已经在泳池预留两个大洞,与现在泳池底两个玻璃洞相似,印证地库是大宅工程的一部分.

若唐英年和港府要公众和专业人士相信唐宅地库只是後加僭建,并非兴建大屋时已规划,则应该由独立第三者从建筑结构工程,评估唐宅之兴建,若能解构出唐宅地库只属单纯僭建,则还唐英年清白,政府也可免却偏帮唐英年的质疑.否则,港府就应该追究责任,若政府的处理,被人质疑有为唐英年开脱之嫌,则对香港整体更为不利.

特首诚信极其重要,若特首不获市民信任,对政府施政会构成重大障碍,我们促请有权选出特首的1,200名选委,应该从香港根本利益出发,检视诚信破产、蔑视法治和公权力的唐英年,是否适宜当特首.选委切勿囿於个人利益而使香港管治跌入万劫不复的深渊.(A06)