〔港报财经评论〕经济未见改善,国指高位审慎--经济日报2月16日

资金市下捕捉升市规律 /林瑞芬

继国指突破250天线之後,恒指昨也突破250天线,正如估计,周初牛熊证均势揭示准备爆单边市况下,由於蓝筹轮流升,显示看好的投资者势力强,杀熊为上.事实上,昨日共有54只熊证被强制收回,当中48只为恒指熊证,收回价则分布於21,000-21,400点.技术上,恒指正开始回补去年8月5日美国失去AAA评级的下跌裂口21,018-21,726点.蓝筹股基本全线抽升,只是升幅各异.中移动一如所料突破被大户刻意营造的79.9港元阻力,昨收报81.25港元,成交额达29.26亿港元,为20大成交额榜首.香港地产股长实(0001.HK)、新地(0016.HK)及恒地(0012.HK)涨2.8%-6.1%不等.新地昨日成交额达18.48亿港元,仅次於中移动、工行(1398.HK)及建行(0939.HK),排第4.

内银股略为发力,蓝筹总动员,即把恒指推升冲破250天线阻力.内银股的集资疑虑略纾缓,据汇丰(0005.HK)行政总裁欧智华接受英国《金融时报》采访时表示,如果得到监管当局批准,他希望大幅增持交行(3328.HK),现持股20%,或者把汇丰在中国内地分行网点由110家增至800家.上周,市场传闻交行拟发行新股集资,如最终落实,相信最少有汇丰接货,看淡的投资者欲再以配股传闻大手质低交行股价的机会减少了.按走势图启示,交行上周守稳5.9港元无大碍,昨收报6.2港元,升2.1%.恒指试补裂口的升势,已有所捕捉,周初连点中移动及香港地产股为领头羊,技术上,可能冲埋汇丰(0005.HK)、内银股及港交所(0388.HK),还有和黄0013.HK以挟恒指回补裂口顶21,700左右甚至22,000点.

恒指在顶近22,000,在升势趋缓小跃进下,炒家都会兼顾值博空间,相信资金仍有机会轮转於二、三线甚至细价股而炒作.之前与一个财金朋友讲,部分炒家就在捕捉一些市值不足1亿港元的”乾净”细价股,因目前创业板股卖壳价约1.7亿港元,而主板的壳价约3亿港元.目前,还有不少中国内地企业热衷来港买壳上市.当然,此类股份的炒作,只适合专业炒家.自问非此类者,还是可以留意其他有实力及基本因素佳的股份.中资股方面,仍有可留意地方,事关国指走势一度回试250天线,但略为失守後即回升,判势亦步亦趋挑战12,000.跟进市场消息,台泥国际(1136.HK)发盈喜冲喜,带动水泥股昨普遍抽升.若要拣股,铁路相关股份也不错,中国南车(1766.HK)昨日成交大增下股价抽升,似有动力上破5.85港元高位,若确认突破可望回试6.5港元,昨收5.69港元.(012)

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经济未见改善, 国指高位审慎 /余少文

中国内地股市先跌後升,国企指数又出乎意料反弹,惟沽空压力突然减退,料国指可以继续寻顶.担心上市公司下个月公布的年度业绩会差於预期,目前只宜审慎入市,及严守止赚蚀位.国企指数昨日最终升272点或2.45%,收11,685点,成交额增加至189亿港元,高於过去10个交易日平均值169亿港元,进一步上试上周高位11,750点,85%主板H股随大市上升,金融股依然是升市火车头,成分股只有国药控股(1099.HK)逆市下跌.而红筹指数在电讯股呈强带动下升99点或2.4%,收4,206点,成交额74亿港元,中国移动(0941.HK)重上80港元及创一年高位.至於近日可以反映大市短期走势的期指,昨日在现货收市後维持高水21点收11,707点,总算为今日市况带来希望.曾担心国企早前沽空额持续在24亿港元水平,似大户在部署中,但昨日大市回升兼且国指成交额回升至189亿港元,但国企沽空额只有19亿港元,占国指成交额比重10.2%,是今年最低水平,似乎反映後市短期沽压在减退,应该有助国指升越上周高位,阻力会是250周线以及12,000点.

虽然国指仍在寻顶,但高位仍是阻力重重,而对後市也有顾虑.如昨日所讲,投资者由去年底悲观到目前亢奋,但大市基本因素未见改善,不管是中国内地经济还是企业盈利.现阶段,除非大户看到下半年经济可以好转,以及国企下半年业绩扭转,否则大市在缺乏利好因素支撑下,出现较大调整会是正常现象,故在中资股以及指数持续攀升下,投资者要有心理准备大市随时急跌.人民银行预期今年M2目标为增长14%左右,略高於去年底的13.6%,而1月M2仅增长12.4%,即人行未来11个月会增加货币供应量,希望可支撑中国内地股市,再间接支持国指继续寻顶.

不过,没有人知道大市调整几时出现,可以在国指再升1,000点後才有大调整,也可以受制12,000点而下跌,故不宜胡乱估顶,尤其技术指标保历加通道又正在收窄,反映大市待变,可继续急升也可急跌,入市要顺势而行,除了要订定止赚蚀位外,国指过去一个月持续守住的20天线可作为短线离场指标.中线而言,国指如急跌,可候低吸纳内银股、保险股、电力股等,短线则要”跟红顶白”,因为过去一直指出股票市场是强者愈强,不妨优先留意今年升幅最劲的强势股.粗略计算,40%主板H股今年升幅超过20%,比亚迪(1211.HK)、富力地产(2777.HK)、中海集运(2866.HK)、中国远洋(1919.HK)、首创置业(2868.HK)、天大石油管材0839.HK等升幅超过40%,而中国铁建(1186.HK)、金隅股份(2009.HK)、新华保险(1336.HK)等升幅亦超过35%,值得留意.(010)