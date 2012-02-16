〔港报财经评论〕债市大热股市狂炒--信报2月16日

债市大热股市狂炒 /习广思

经过七日徘徊,恒指终於突破250天线及升穿250周线,收报21,365点,上升447点,成交额822亿港元,沽空比率7.02%.在看好的投资者大挟仓下,“空军”未见进攻,恒指最高见21,403点,看好的投资者秒杀21,400点熊证.大市形成的板块轮动,及追逐落後残股的格局,依然未有改变,股市打桩机收工,地基开始稳定.正如早前所讲,大市看似乱炒,但板块升跌有急有缓,选股不选市,在欧美”放水”行动结束前,依然是入市策略.

内银股炒中国”放水”,视为指标的重农行(3618.HK)回到50天线趋稳.2.航运股炒周期,东方海外(0316.HK)是指标,自1月底调整至50天线後再抽升.3.资源股谷底逢生,马钢(0323.HK)是指标,盈警後股价同样在50天线见支持.如今地产股狂炒,新世界(0017.HK)、恒地(0012.HK)由1月开始未脱离过10天线,已经大幅偏离50天线,此际入市值博率已减低.难为牛熊定分界,但成交增、资金在,市况不宜看得太淡.资金全面流入新兴市场,以250天线来检阅,国企指数在1月20日升穿,巴西圣保罗指数在1月18日升穿,去年大落後的印度NIFTY指数在2月3日升穿.金砖四国中,唯独俄股最落後,RTS指数连250天线嘴巴都未碰到.以此来看,恒指虽告升穿250天线,却其实,相对美股来说,港股中资股仍然落後大市.

买股但看债,除股债投资者思维不同外,另一个原因是债市、汇市更大程度反映全球资金流.欧美热钱出动觅食之余,存款现金也急欲寻找更高回报投资.交易员称,欧美”放水”改变游戏,正面的技术因素是,有银士正在把现金重投市场,反映无论炒家、买家都在回归市场买货.多间蓝筹地产公司计划发债已经是两星期前的事,交易迟迟未埋单,皆因需求极旺.据闻九仓(0004.HK)发债,超额认购近10倍.在发债体角度,香港蓝筹股掌柜理财技巧极佳,目前银行利息偏高,而且为应付Basel III的资本要求,即便在欧美”放水”下,银行水喉也不会随便大开,债市因而成为另一条水喉.事实上,如果你是有银士,绝不会全副身家炒股票,买了黄金不会再增持,户口大量外汇,你的私人银行家可以向你推销什麽?债券.当然,早提及债券是”赢粒糖,输间厂”的资产工具,但在法国政府违约,新地也未必出事.故此,有银士坐在银行的一批现金,经过银行家力销,把新地五年期债券户在银行不买不卖,五年内获回报近23厘.只要你有一个信念,新地不会爆.(B02)

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低买欧罗赢面较高 /苏子

前晚欧罗兑美元虽然失守20天SMA关键支持并曾低见1.3078水平,不过,汇价到最後却未能低收,而且20天SMA更失而复得,技术上出现假突破的走势陷阱.昨天亚洲市欧罗兑美元的低位在微破20天SMA支持後便迅即回稳过来,到欧洲入市後更抹去上日美国市大部分跌幅,最高曾见1.3191水平,此高位刚好在10天SMA阻力附近.欧罗兑美元仍未能成功突破10天SMA阻力,暂时在1.3150-1.3185间窄幅争持.如昨晚美国入市後欧罗兑美元未见在跌破1.3150短线支持关口後迅即跌至20天SMA支持以下,反而更有力突破欧洲市早段所造的1.3191高位,到最後收市时明显高於上日的1.3216高位,料今天汇价应有力挑战甚至突破早前一直屡攻不破的100天SMA阻力及本月9日所造的1.3321高位,随後将上试去年12月12日所造的1.3381高位,估计届时成功突破的机会不少.

原先预期欧罗兑美元在受制於100天SMA阻力後,便会向下作出较深的调整,可惜汇价近日的调整仅低见1.3078水平,未能下试至近期的1.3020低位便已止跌回升,而且20天SMA更在前晚跌破後可以失而复得,担心欧罗兑美元或在下方出现技术性假突破後,将会结束自100天SMA阻力的调整,後市较大机会向上作出重大突破,从而杀一众看淡欧罗者一个措手不及.短线而言,欧罗兑美元要再次跌破20天SMA支持并成功在之下收市,才可避免向上作出重大突破,否则宜以低买欧罗兑美元有较高赢面.昨天欧洲入市後,英镑兑美元的走势较为疲弱,汇价一度低见1.5673水平才能回稳过来,而此低位则略为跌破100天SMA的1.5680重要支持.英镑兑美元在本月8日乏力升破200天SMA的1.5935阻力,高位仅见1.5928便掉头下挫,到收市时更在日线图上呈现大阴烛及双日转向的不利形态,随後英镑兑美元连跌4个交易天.幸而近两个交易天汇价则在100天SMA附近获得承接.

如昨晚英镑兑美元一直未见跌破100天SMA支持波动并在之下收市,与此同时,欧罗兑美元则成功突破昨天欧洲市早段的1.3191高位,并明显在之上收市,料今天英镑兑美元较大机会跟随着欧罗兑美元的利好技术走势而出现较为明显的升幅,并有望升回1.58/1.5850的重要短期阻力区以上波动,从而再度挑战200天SMA的关键阻力位.前天美元兑日圆以大阳烛成功突破200天SMA的78.03关键阻力,以及20天保历加通道的顶部阻力收市.昨天美元兑日圆一直企稳在保历加通道顶部阻力以上波动,故技术上看,美元兑日圆已进入单边升市中,短期内料会上试79/79.55阻力区.(B10)