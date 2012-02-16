〔香港个股〕联合水泥组合营建新水泥生产设施,复牌股价涨近一成至新高

路透香港2月16日电---中国水泥商--联合水泥控股有限公司(1312.HK)宣布,将与上海建筑材料(集团)总公司组建合资公司,共同在上海浦东白龙港兴建新水泥生产设施,估计总投资额达19.8亿元人民币.其股票周四复牌後,一度劲扬近一成至上市以来新高.

联合水泥早盘股价一度逆市大涨9.91%至1.22港元,本地时间11:01,该股缩减涨幅至7.21%,报1.19港元;持有联合水泥75%股权的天安中国(0028.HK)今日亦恢复买卖,股价则小升0.25%,报3.99港元.

上月中在香港挂牌的联合水泥,主要在山东和上海营运水泥业务.公司在声明中称,是次乃通过公司间接持股49.998%的上海联合水泥,组建该名为"上海建材联合企业有限公司"的合资公司.上海联合水泥和上海建筑材料将分别持有合资公司的一半股权.

联合水泥表示,通过建立合资公司与上海建筑材料合作,可使联合水泥集团透过与上海建筑材料共同承担,而降低其自身之建筑成本及管理成本.(完)

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