〔中国外汇〕12月净减持美国国债,然增持机构债95亿美元创危机後单月最高

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透香港2月16日电---美国财政部最新公布的数据显示,中国12月连续第三个月减持美国国债,令持有量至1.1万亿美元.但当月净增持以"两房"为主的机构债高达95亿美元,创金融危机爆发来的单月新高.
尽管12月中国净减持美国国债319亿美元,但仍是美国国债最大的海外持有国.数据显示,当月中国净减持一年以上长期国债325.4亿美元,净增持机构债94.85亿美元,净减持公司债3.04亿美元,净增持美国股票11.52亿美元.
而2011年全年,中国净减持美国国债594亿美元,是近年来少见.
中国外汇储备已累计至3.2万亿美元的全球最高,通过资产配置多元化以实现巨额外储的增值保值,已成中国外管局的重要任务.
除美元资产外,中国在欧元资产、日圆资产上也有少量配置.中国近日并表示,将在安全性、保值性和增值性的前提下,继续增持欧债.(完)
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--记者 毕晓雯 ;审校 杨淑祯
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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