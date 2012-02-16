〔新闻稿〕中国最富裕的地方政府可能拥有投资级信用质量--标普

路透香港2月16日电---信用评级机构标准普尔最新发布的新闻稿称，中国地方政府信用度存在两极分化的现象。一些地方政府艰难应对高额的债务和或有负债、较低的预算灵活性和较弱的透明度。另一些地方政府则拥有稳健的预算表现和充足的流动性。而地方经济增长迅速的地方政府可能拥有投资级信用质量。

以下为新闻稿全文。

中国地方政府信用度存在两级分化的现象。一些地方政府艰难应对高额的债务和或有负债、较低的预算灵活性和较弱的透明度。另一些地方政府拥有稳健的预算表现和充足的流动性,地方经济增长迅速。标准普尔评级服务今日发布报告《中国地方政府信用质量差别较大；信息不足加剧评估难度》，该报告称，中国最强劲的地方政府可能拥有投资级信用质量。但标准普尔认为缺乏透明度降低投资者信心。

标准普尔分析师陈锦荣表示：“如果地方和地区政府改善政府运作和财务的透明度、会计准则、以及对政府相关企业的管理，则地方和地区政府的信用质量以及中国市政债市场的发展可能得以加强。若或有负债继续增加，且较大规模成为政府实际负债，则信用质量和市政债市场的发展可能受到打击。”

2011年第四季中央政府已允许四个地方和地区政府直接发债，预期2012年政府可能扩大市政债发行规模。

上述报告分析了地方和地区政府财政的可持续性，包括负债水平，以及各地区间信用质量分化情况。