〔香港个股〕远东宏信料去年净利同比增加逾55%,午盘股价最多涨5.6%

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透香港2月16日电---在中国从事融资租赁业务的远东宏信有限公司(3360.HK)周四称,预期其去年度的净将按年增加超过55%,主要因应收融资租赁款净额上升带动.
受"盈喜"刺激,远东宏信午盘股价猛涨,最高曾升5.6%至6.92港元盘中高位.香港时间14:40升幅略为收窄至4.73%,报6.86港元.大盘恒生.HSI则跌0.66%.
公司的声明称,在保持资产质量稳定的同时,预期截至去年12月底止的应收融资租赁款净额较2010年同期数字增加超过65%,故料净利将按年上升逾55%.
远东宏信2010年度的净利为1.04亿美元.(完)
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--记者 梁慧仪; 审校 林高丽
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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