版本:
中国
亚洲 | 2012年 2月 16日 星期四 14:51 BJT

〔香港个股〕远东宏信料去年净利同比增加逾55%,午盘股价最多涨5.6%

路透香港2月16日电---在中国从事融资租赁业务的远东宏信有限公司(3360.HK)周四称,预期其去年度的净将按年增加超过55%,主要因应收融资租赁款净额上升带动.

受"盈喜"刺激,远东宏信午盘股价猛涨,最高曾升5.6%至6.92港元盘中高位.香港时间14:40升幅略为收窄至4.73%,报6.86港元.大盘恒生.HSI则跌0.66%.

公司的声明称,在保持资产质量稳定的同时,预期截至去年12月底止的应收融资租赁款净额较2010年同期数字增加超过65%,故料净利将按年上升逾55%.

远东宏信2010年度的净利为1.04亿美元.(完)

浏览远东宏信其他新闻,请点选[3360.HK-CMN]

欲浏览上市公司发布於香港联交所的公告,请点选:(here)

--记者 梁慧仪; 审校 林高丽

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐