〔路透专访〕LVMH基金持续看好中国,年底前将再募10亿美元新基金--合伙人

* 年底前将再募新基金,规模至少10亿美元

* 投资重点仍是中国市场

* 有兴趣于百货公司、白酒及大型服饰生产商等

记者 李珊珊/郭经伟/Stephen Aldred

路透香港2月16日电---全球最大奢侈品集团--法国LVMH(LVMH.PA)旗下基金"L Capital Asia"周四表示,相信中国市场机遇良多,未来投资重点依然在中国;并计划年底前开始募集新基金,规模至少10亿美元.

连同合伙投资项目在内,该基金目前投资额已超过10亿美元,主要投放在中国.基金管理合伙人Ravi Thakran接受路透电话专访时指出,有兴趣于中国的百货公司、白酒品牌以及大型服饰生产商等.

"我们相信中国有着更多的机会,基金主要重点还是放在中国."Ravi Thakran透过电话说,"以我们现有基金以及共同投资项目已经达到10亿美元,我们下一档基金最少也是这个规模."

他表示,愈来愈多的大型公司与该基金接触,这也是公司亟思更大规模的原因.

去年成立的L Capital Asia,以中国、印度等新兴市场为主要投资标的,基金规模约6.5亿美元.

该基金稍早以约2亿美元收购未上市的中国服装零售商赫基国际10%股权,双方将就品牌管理等进行合作.赫基国际旗下拥有Ochirly、Five Plus、Trendiano和Love Ysabel四个名牌,目前在中国地区共有1,800间销售点.

其先前投资还包括香港明丰珠宝(0860.HK)、名表配件分销商先施表行(0444.HK)、英皇钟表珠宝(0887.HK),以及新加坡名牌Charles & Keith.[ID:nCH0096759]

**看好中国市场**

在经济稳定快速增长下,中国财富累积的速度吸引了欧洲奢侈品大牌的眼光.Ravi Thakran指出,近期欧美经济成长停滞,更多国际品牌将中国市场视为成长动力来源,有意加大在此市场的投资力度.

"大城市原本就竞争激烈...更多国外品牌愿意到二、三线城市,以及当地品牌聚集的商场(mall),租更大的地方、更好的装潢,"他说.

Ravi Thakran预计,这将给当地品牌形成更大压力,但同时也提供L Capital Asia更多与当地业者合作的机会.

以赫基国际为例,Ravi Thakran表示,基金在第一阶段将整合公司的分销管道,提供行销及管理上的经验,未来并将逐渐推动公司往海外发展,先是靠近中国的香港、台湾、澳门等地,预计三年後往东南亚市场扩张.

他并称,基金目前正在与一家美容服务行业进行洽谈,预料很快会有结果.同时,基金也在注意包括为国际品牌代工的大型服饰生产商、零售业中的百货公司以及白酒品牌.

他未对投资的标的作进一步说明,但表示,基本上每项投资规模约在1亿美元左右.

该法国精品业者稍早公布全年获利超越预期,并称2012年展望"绝佳",部份是因为亚洲区业务快速增长所致.

此外,L Capital Asia也向Wolfensohn Capital Partners买下未上市的印度服装连锁商Fabindia 8%股权.该基金去年还投资印度Genesis Luxury Fashion 25%.

由於经济持续高速增长以及所得增加,中国市场已成为国际奢侈品名牌的必争之地.包括中国社科院、麦肯锡等多份报告显示,中国将在2015年前成为全球最大的奢侈品市场.(完)