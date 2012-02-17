版本:
中国
亚洲 | 2012年 2月 17日 星期五 08:32 BJT

《香港重要政经日程》--2月17日-2月23日

=====================今日香港主要政经消息==========================

2月17日(周五)

-- 现代教育(1082.HK)公布中期业绩.

-- 中华汽车(0026.HK)公布中期业绩.

-- 汉传媒(0491.HK)公布中期业绩.

--09:00 康师傅(0322.HK)在中国举行股东特别大会.

--10:00 中国森林(0930.HK)在中国举行周年股东大会.

--10:00 国金资源控股(0630.HK)特别股东大会.

--10:00 中国金融租赁(2312.HK)股东特别大会.

=====================近日香港主要政经消息===========================

2月20日(周一)

-- 公布1月份消费物会指数(CPI).

-- 安踏体育(2020.HK)公布全年业绩.

-- 中国光大国际(0257.HK)公布全年业绩.

-- 现代牧业(1117.HK)公布中期业绩.

-- 越秀房产信托基金(0405.HK)公布全年业绩.

--09:30 香港证监会举行新洗钱及反恐金融指引座谈会.

--14:30 和嘉资源(0704.HK)特别股东大会.

--15:00 天溢果业(0756.HK)中期业绩记者会.

--16:30 越秀房产信托基金(0405.HK)业绩记者会.

*--17:30 中国光大国际(0257.HK)业绩记者会.

2月21日(周二)

-- 公布11-1月份失业率.

-- 阿里巴巴1688.HK公布全年业绩.

-- 堡狮龙国际(0592.HK)公布中期业绩.

-- 神州数码(0861.HK)公布第三季业绩.

-- 中石化冠德(0934.HK)公布全年业绩.

-- 数码通(0315.HK)公布中期业绩.

-- 创益太阳能(2468.HK)公布中期业绩.

--09:00 APEC中小企峰会.

--09:00 华能国际(0902.HK)在中国举行股东特别大会.

--09:30 长城科技0074.HK在中国举行股东特别大会.

2月22日(周三)

-- 美高梅中国(2282.HK)公布全年业绩.

-- 汇星印刷(1127.HK)公布全年业绩.

-- 先传媒(0550.HK)公布全年业绩.

-- 中信国际电讯(1883.HK)公布全年业绩.

-- 亨鑫科技(1085.HK)公布全年业绩.

-- 敏达控股(0936.HK)公布全年业绩.

-- 金界控股(3918.HK)公布全年业绩.

--10:00 中国民航信息网络(0696.HK)在中国举行股东特别大会.

--10:30 波司登(3998.HK)股东特别大会.

*--11:00 铁货(1029.HK)业绩记者会.

--14:30 中国包装集团(0572.HK)股东特别大会.

--15:00 冠捷科技(0903.HK)特别股东大会.

*2月23日(周四)

-- 公布1月份进出口数据.

-- 克莉丝汀(1210.HK)首日挂牌.

-- 西王特钢(1266.HK)首日挂牌.

-- 依利安达(1151.HK)公布全年业绩.

-- 国泰君安(1788.HK)公布全年业绩.

-- 合和公路基建(0737.HK)公布中期业绩.

-- 合和(0054.HK)公布中期业绩.

-- 茂业国际(0848.HK)公布全年业绩.

-- 新传媒(0708.HK)公布中期业绩.

-- 黛丽斯国际(0333.HK)公布中期业绩.

--14:30 思捷环球(0330.HK)中期业绩记者会.

--09:30 工商银行(1398.HK)在中国举行股东特别大会.

--11:00 北亚资源(0061.HK)特别股东大会.

--15:00 星谦化工(0640.HK)周年股东大会.

注: 1."*"代表新增.

2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)

--整理 雷美珍

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐