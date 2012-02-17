《香港重要政经日程》--2月17日-2月23日

标题新闻：OPEC和非OPEC联合技术委员会报告1月OPEC和非OPEC合并减产履行率为86%-OPEC消息人士
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=====================今日香港主要政经消息==========================
2月17日(周五)
-- 现代教育(1082.HK)公布中期业绩.
-- 中华汽车(0026.HK)公布中期业绩.
-- 汉传媒(0491.HK)公布中期业绩.
--09:00 康师傅(0322.HK)在中国举行股东特别大会.
--10:00 中国森林(0930.HK)在中国举行周年股东大会.
--10:00 国金资源控股(0630.HK)特别股东大会.
--10:00 中国金融租赁(2312.HK)股东特别大会.
=====================近日香港主要政经消息===========================
2月20日(周一)
-- 公布1月份消费物会指数(CPI).
-- 安踏体育(2020.HK)公布全年业绩.
-- 中国光大国际(0257.HK)公布全年业绩.
-- 现代牧业(1117.HK)公布中期业绩.
-- 越秀房产信托基金(0405.HK)公布全年业绩.
--09:30 香港证监会举行新洗钱及反恐金融指引座谈会.
--14:30 和嘉资源(0704.HK)特别股东大会.
--15:00 天溢果业(0756.HK)中期业绩记者会.
--16:30 越秀房产信托基金(0405.HK)业绩记者会.
*--17:30 中国光大国际(0257.HK)业绩记者会.
2月21日(周二)
-- 公布11-1月份失业率.
-- 阿里巴巴1688.HK公布全年业绩.
-- 堡狮龙国际(0592.HK)公布中期业绩.
-- 神州数码(0861.HK)公布第三季业绩.
-- 中石化冠德(0934.HK)公布全年业绩.
-- 数码通(0315.HK)公布中期业绩.
-- 创益太阳能(2468.HK)公布中期业绩.
--09:00 APEC中小企峰会.
--09:00 华能国际(0902.HK)在中国举行股东特别大会.
--09:30 长城科技0074.HK在中国举行股东特别大会.
2月22日(周三)
-- 美高梅中国(2282.HK)公布全年业绩.
-- 汇星印刷(1127.HK)公布全年业绩.
-- 先传媒(0550.HK)公布全年业绩.
-- 中信国际电讯(1883.HK)公布全年业绩.
-- 亨鑫科技(1085.HK)公布全年业绩.
-- 敏达控股(0936.HK)公布全年业绩.
-- 金界控股(3918.HK)公布全年业绩.
--10:00 中国民航信息网络(0696.HK)在中国举行股东特别大会.
--10:30 波司登(3998.HK)股东特别大会.
*--11:00 铁货(1029.HK)业绩记者会.
--14:30 中国包装集团(0572.HK)股东特别大会.
--15:00 冠捷科技(0903.HK)特别股东大会.
*2月23日(周四)
-- 公布1月份进出口数据.
-- 克莉丝汀(1210.HK)首日挂牌.
-- 西王特钢(1266.HK)首日挂牌.
-- 依利安达(1151.HK)公布全年业绩.
-- 国泰君安(1788.HK)公布全年业绩.
-- 合和公路基建(0737.HK)公布中期业绩.
-- 合和(0054.HK)公布中期业绩.
-- 茂业国际(0848.HK)公布全年业绩.
-- 新传媒(0708.HK)公布中期业绩.
-- 黛丽斯国际(0333.HK)公布中期业绩.
--14:30 思捷环球(0330.HK)中期业绩记者会.
--09:30 工商银行(1398.HK)在中国举行股东特别大会.
--11:00 北亚资源(0061.HK)特别股东大会.
--15:00 星谦化工(0640.HK)周年股东大会.
注: 1."*"代表新增.
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)
--整理 雷美珍
OPEC:石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透纽约/伦敦2月23日 - 金价周四上涨1%至三个半月高位，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布最新的会议记录，进一步降低了市场对3月升息的预期，拉低美国公债收益率并重压美元。
路透纽约/伦敦2月23日 - 可可期货周四上涨，为四个交易日以来首见，此前科特迪瓦(象牙海岸)暗示，该国实货供应过剩状况可能正得到缓解；糖价急挫，因主要消费国印度将很快削减进口关税的预期减弱。