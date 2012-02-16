〔投行观点〕德意志银行调低中海油服H股投资评级至"持有"

路透香港2月16日电---投行德意志银行的报告称,基於对增长前景的担忧,该行将中国最大离岸钻井服务商--中海油田服务股份有限公司(2883.HK)(601808.SS)H股的投资评级由"买入"降至"持有".

报告指出,该行认为中海油服此前放弃增发A股,可能会令到其长期增长前景受到局限.该行并认为,中海油服的两艘半潜式钻井平台可能延迟6个月交付,中国离岸海域的两口深水井亦可能会延迟6个月钻井,加上有4艘自升式平台在伊朗作业,均可能对公司带来负面影响.