〔投行观点〕德意志银行调低中海油服H股投资评级至"持有"

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透香港2月16日电---投行德意志银行的报告称,基於对增长前景的担忧,该行将中国最大离岸钻井服务商--中海油田服务股份有限公司(2883.HK)(601808.SS)H股的投资评级由"买入"降至"持有".
报告指出,该行认为中海油服此前放弃增发A股,可能会令到其长期增长前景受到局限.该行并认为,中海油服的两艘半潜式钻井平台可能延迟6个月交付,中国离岸海域的两口深水井亦可能会延迟6个月钻井,加上有4艘自升式平台在伊朗作业,均可能对公司带来负面影响.
该行给予中海服务的目标价为14.9港元.中海油服周四午盘尾段跌2.02%报13.6港元.(完)
--记者 雷美珍; 审校 杨淑祯
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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