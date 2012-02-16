〔香港新股〕英国珠宝商Graff Diamonds提交上市申请,拟筹约10亿美元--消息

路透香港2月16日电---一名熟悉情况的消息人士对路透表示,英国高端珠宝商--Graff Diamonds已於今天(周四)为其价值约10亿美元的香港首次公开发行(IPO)提交了上市申请.

消息称,由Laurence Graff於1960年创办的Graff Diamonds己向联交所提交了A1申请表格,该公司有望在今年第二季挂牌.

去年Graff Diamonds的创办人对路透表示,上市将帮助公司筹资扩充其宝石的库存,以及提高其与奢侈品和珠宝商如Richemont CFR.VX、LVMH (LVMH.PA)和Tiffany(TIF.N)的竞争力.

Graff Diamonds计划今年在中国开设两家店,其中一家设於澳门,另一家於杭州.

瑞信CSGN.VX、德银(DBKGn.DE)、高盛(GS.N)和摩根士丹利(MS.N)将负责安排Graff Diamonds的IPO.(完)