〔香港新股〕英国珠宝商Graff Diamonds提交上市申请,拟筹约10亿美元--消息

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透香港2月16日电---一名熟悉情况的消息人士对路透表示,英国高端珠宝商--Graff Diamonds已於今天(周四)为其价值约10亿美元的香港首次公开发行(IPO)提交了上市申请.
消息称,由Laurence Graff於1960年创办的Graff Diamonds己向联交所提交了A1申请表格,该公司有望在今年第二季挂牌.
去年Graff Diamonds的创办人对路透表示,上市将帮助公司筹资扩充其宝石的库存,以及提高其与奢侈品和珠宝商如Richemont CFR.VX、LVMH (LVMH.PA)和Tiffany(TIF.N)的竞争力.
Graff Diamonds计划今年在中国开设两家店,其中一家设於澳门,另一家於杭州.
瑞信CSGN.VX、德银(DBKGn.DE)、高盛(GS.N)和摩根士丹利(MS.N)将负责安排Graff Diamonds的IPO.(完)
--编译 梁慧仪; 审校 黄凯
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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