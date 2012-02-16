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货币新闻 | 2012年 2月 16日 星期四 16:31 BJT

〔香港股市〕恒生指数收盘跌0.41%,中资股表现不佳成拖累

路透香港2月16日电---香港股市周四从六个月高位回落,投资者针对中资金融和资源股了结获利,指标股指仍保持在周三突破的一个技术位上方.

恒生指数.HSI收盘跌0.41%至21,277.28点.恒生国企指数.HSCE收低0.93%至11,577.36点.

沪综指.SSEC收报2,356.86点,跌幅为0.42%,未能突破约2,353点的100日移动均线.今日沪市A股成交金额接近年内高位,尽管稍低於周三.

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