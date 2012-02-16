〔香港股市〕恒生指数收盘跌0.41%,中资股表现不佳成拖累

香港个股：中国宏桥重挫逾8%，因研究报告称其少报成本逾200亿元
路透北京3月1日 - 中国铝产品生产商--中国宏桥集团周三最多下跌8%，创下18个月来最大单日跌幅，在一研究机构发布报告指称中国宏桥少报成本后，该公司股票暂停交易。
路透香港2月16日电---香港股市周四从六个月高位回落,投资者针对中资金融和资源股了结获利,指标股指仍保持在周三突破的一个技术位上方.
恒生指数.HSI收盘跌0.41%至21,277.28点.恒生国企指数.HSCE收低0.93%至11,577.36点.
沪综指.SSEC收报2,356.86点,跌幅为0.42%,未能突破约2,353点的100日移动均线.今日沪市A股成交金额接近年内高位,尽管稍低於周三.
路透北京3月1日 - 中国铝产品生产商--中国宏桥集团周三最多下跌8%，创下18个月来最大单日跌幅，在一研究机构发布报告指称中国宏桥少报成本后，该公司股票暂停交易。
路透伦敦3月1日 - 英镑兑总体走强的美元周三小幅下滑，此前英国公布新一批的经济数据比预期略显疲软，其中包括制造业PMI数据，导致并拖累英镑兑欧元涨幅收窄至0.25%。
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