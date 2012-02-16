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亚洲 | 2012年 2月 16日 星期四 17:11 BJT

〔香港个股〕联邦制药料去年税後溢利大幅下跌,受产品价格下降拖累

路透香港2月16日电---全球最大的青霉素中间体6APA生产商--联邦制药(3933.HK)周四发出盈警,料去年度的税後溢利按年大幅下跌,主要因产品价格持续下跌,以及财务成本上升所致.

公司的声明称,由於中国推出的抗菌药物限用和制剂产品的降价措施,中间体及原料药产品之价格持续下跌.同时,去年下半年银行息率上升而导致财务成本增加,故预料其截至去年12月底底年度的税後溢利将较去年同期大幅下跌.

联邦制药2010年度的净利为9.74亿港元.

该股今天收高2.56%,报5.61港元.过去一个月累计涨近13.5%.(完)

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--记者 梁慧仪; 审校 林高丽

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