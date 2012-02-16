〔香港个股〕联邦制药料去年税後溢利大幅下跌,受产品价格下降拖累

公司的声明称,由於中国推出的抗菌药物限用和制剂产品的降价措施,中间体及原料药产品之价格持续下跌.同时,去年下半年银行息率上升而导致财务成本增加,故预料其截至去年12月底底年度的税後溢利将较去年同期大幅下跌.