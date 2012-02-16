〔香港个股〕联邦制药料去年税後溢利大幅下跌,受产品价格下降拖累

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透香港2月16日电---全球最大的青霉素中间体6APA生产商--联邦制药(3933.HK)周四发出盈警,料去年度的税後溢利按年大幅下跌,主要因产品价格持续下跌,以及财务成本上升所致.
公司的声明称,由於中国推出的抗菌药物限用和制剂产品的降价措施,中间体及原料药产品之价格持续下跌.同时,去年下半年银行息率上升而导致财务成本增加,故预料其截至去年12月底底年度的税後溢利将较去年同期大幅下跌.
联邦制药2010年度的净利为9.74亿港元.
该股今天收高2.56%,报5.61港元.过去一个月累计涨近13.5%.(完)
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--记者 梁慧仪; 审校 林高丽
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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