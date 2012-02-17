版本:
中国
货币新闻 | 2012年 2月 17日 星期五 09:39 BJT

〔台湾个股〕凯雷集团计划出售台湾大众银行持股--消息人士

路透香港2月17日电---两位消息人士周五表示,私募基金凯雷集团(Carlyle)[CYL.UL]正在寻求出售所持有的台湾大众银行2847.TW股份.此为一周来第二例私募基金准备出售在台湾银行业的投资.

一位消息人士指出,凯雷已邀集投资银行参与财务顾问遴选,此被称为是"选美"的过程预计在下个月展开.

凯雷2007年以每股17台币,投资大众银行当时约35%股份,总金额215亿台币.

大众银行发言人以此为大股东决定为由,拒绝评论此事;凯雷亦拒绝评论.(完)

浏览凯雷其他新闻,请点选[CYL.UL-CMN]

浏览大众银其他新闻,请点选[2847.TW-CMN]

--记者 Danny Thomas/李珊珊; 审校 张喜良

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐