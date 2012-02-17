〔台湾个股〕凯雷集团计划出售台湾大众银行持股--消息人士

国际油市：油价上涨，但数据显示库存连续第七周增加后涨幅缩小
路透纽约2月23日 - 油价周四上涨，但在美国政府数据显示库存连续第七周增加后，涨幅缩小，高库存可能会有损石油输出国组织(OPEC)减产的努力。
路透香港2月17日电---两位消息人士周五表示,私募基金凯雷集团(Carlyle)[CYL.UL]正在寻求出售所持有的台湾大众银行2847.TW股份.此为一周来第二例私募基金准备出售在台湾银行业的投资.
一位消息人士指出,凯雷已邀集投资银行参与财务顾问遴选,此被称为是"选美"的过程预计在下个月展开.
凯雷2007年以每股17台币,投资大众银行当时约35%股份,总金额215亿台币.
大众银行发言人以此为大股东决定为由,拒绝评论此事;凯雷亦拒绝评论.(完)
浏览凯雷其他新闻,请点选[CYL.UL-CMN]
浏览大众银其他新闻,请点选[2847.TW-CMN]
--记者 Danny Thomas/李珊珊; 审校 张喜良
路透纽约2月23日 - 油价周四上涨，但在美国政府数据显示库存连续第七周增加后，涨幅缩小，高库存可能会有损石油输出国组织(OPEC)减产的努力。
路透芝加哥2月23日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四跌至两周低点，交易商表示，因技术性卖出，和大豆下跌带来的外溢影响。
美国农业部在其年度展望论坛上预计2017年美国小麦种植总面积达到4,600万英亩，低于路透访查分析师预估的4,685万英亩。