〔香港个股〕保利协鑫称发行4亿元人民币三年期票据,年利率6.9%

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透香港2月16日电---中国最大的多晶硅生产商--保利协鑫能源控股有限公司(3800.HK)周四称,於今天透过其全资附属公司发行首批三年期本金总额4亿元人民币的票据予多间中国金融机构,年利率为6.9%.
该公司是次透过其全资附属公司保利协鑫有限公司发行票据.公司的声明称,扣除佣金及其他开支後,所得净额约3.94亿元,公司计划将资用用於电力业务项目建设、偿还贷款及营运资金.
保利协鑫表示,这批票据将於2015年2月16日到期,每年付息一次.中国银行间市场交易商协会已於去年底批准注册由保利协鑫发行总额10亿元的三年期票据.
保利协鑫今天收盘微跌0.36%,报2.79港元.过去一个月累计升近17%.(完)
浏览保利协鑫其他新闻,请点选[3800.HK-CMN]
欲浏览上市公司发布於香港联交所的公告,请点选:(here)
--记者 梁慧仪; 审校 黄凯
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
中文新闻(含第三方消息) LZH (All Chinese Language News, including Third Party News)