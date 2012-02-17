《香港报摘》--经济日报2月17日

* 要闻版头条:

--唐宅僭建风波爆发四日後,香港未来特首参选人唐英年昨才由含糊认有"僭建杂物房",转为指僭建地库是"太太的主意".唐承认处理不善,但否认说谎,并坚持不退选.

* 其他:

--券商相信香港地产股的估值可获上调,但恒基地产(0012.HK)主席李兆基对於本地楼市发展看法有所保留,并指近期楼宇销售情况不算特别理想.

--消息人士称,香港证监会磋商新方案,将建议减免中介人士牌费两年,但暂不拟改变交易徵费率.

--原定於昨天截止认购的国泰君安人民币合格境外机构投资者(RQFII)基金,因应机构投资者的要求,决定延迟发售期至3月8日截止.

--市场消息指出,本周完成招股的西王特钢以及克莉丝汀分别以招股区间下限的2.65港元及1.6港元定价.

--高银地产(0283.HK)拟以2供1的比例进行供股,集资15.8-16.9亿港元.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 雷美珍; 审校 张喜良

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