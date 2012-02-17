〔离岸人民币〕多只RQFII基金的公开发售都未能获足额认购--报载

路透香港2月17日电---据香港信报周五报导,多只在港发行的RQFII(人民币合格境外机构投资者)基金的公开发售都未能获足额认购,同时大部分RQFII发行商在中国内地开设相关账户的申请至今仍未获批,将影响基金的运作.

报导称,首批21只RQFII之中,17只产品此前已在香港发售.由於同一时间内推出产品数目太多、产品性质太相似以及认购费管理费太高等原因,散户投资者的认购兴趣低,故多只基金的公开发售分别都未能足额认购.

此外,大部分RQFII发行商在中国人民银行开立账户的申请仍未获批,就算基金的认购期结束也未能即时将资金汇入内地进行投资,令基金的营运受阻.业内人士称,这是由於各发行商太急於抢先推出产品,甚至在中央未公布政策,已率先把产品申请递交香港证监会.

另据香港经济日报的报导,原定於昨天截止认购的国泰君安(1788.HK)RQFII基金,因应机构投资者的要求,决定延迟发售期限至3月8日.其基金额度为9亿元人民币,产品同时面向零售及机构投资者.

另外,渣打(2888.HK)(STAN.L)亚洲区高级经济师刘健恒表示,预期今年香港人民币存款金额将增至7,000-8,000亿元,与去年底的5,885亿元增长19-36%.该行并估计,今年人民币兑美元升值幅度仅1.4%.(完)