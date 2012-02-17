《香港报摘》--信报2月17日

* 头版头条:

--未来香港行政长官参选人唐英年位於九龙塘约道7号大宅的僭建地库,并非如他早前所言是"挖深了",屋宇署官员证实,地库面积约2,200平方尺,不符合建筑图则,属於违规建筑.

* 其他:

--美联集团(1200.HK)爆发大规模工潮,200名美联员工昨天下午聚集在中环环球大厦地下,要求追讨遭扣减的佣金,并寻求改善待遇.

--据市场消息指出,韩资的显示屏面板金属部件生产企业--飞颖将於下周一展开招股前推介.

--穆迪正就汇丰控股(0005.HK)以及其附属的香港上海汇丰银行以及恒生银行(0011.HK)等公司的信贷评级进行检讨,或有机会被降级.

--数码通(0315.HK)宣布在2月2-12日签订无限数据新合约的客户,均可撤销合约,并恢复其原有合约.

--安永及经济学人智库(EIU)公布全球化排名,在全球60大经济体中,香港连续第二年居首,惟安永指出,香港空气质素、居住条件较差,以及国际学校学位缺乏等,是企业聘请外籍员工或外派员工的阻力.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 雷美珍; 审校 曾祥进

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