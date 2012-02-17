《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--2月17日

路透香港2月17日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元=7.7536港元HKD=) 美股道琼工业指数.DJI周四收高123.13点,或0.96%,报12,904.08点.因於美国数据强劲及对下周各方将就希腊救助协议达成一致的希望增强.[ID:nCN1395272] 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 ( 0883.HK ) ( CEO.N ) 232.600 2.48 49041 18.035 0.98 中国铝业( 2600.HK ) ( ACH.N ) 13.560 0.00 93341 4.206 0.85 中国移动( 0941.HK ) ( CHL.N ) 52.800 1.56 193915 81.878 0.53 中国人寿( 2628.HK ) ( LFC.N ) 44.930 1.38 93125 23.225 1.86 中石油 ( 0857.HK ) ( PTR.N ) 150.830 1.45 32569 11.695 1.17 中石化 ( 0386.HK ) ( SNP.N ) 119.500 0.38 29851 9.266 0.82 汇丰控股( 0005.HK ) HBC.N 45.420 1.16 297898 70.434 1.56 中电信 ( 0728.HK ) ( CHA.N ) 57.140 1.04 12867 4.430 0.69 中国联通( 0762.HK ) ( CHU.N ) 18.800 0.05 288806 14.577 0.25 兖州煤业( 1171.HK ) YZC.N 25.400 1.15 37036 19.694 1.20 华能国际( 0902.HK ) ( HNP.N ) 26.280 0.96 41357 5.094 0.28 南方航空( 1055.HK ) ( ZNH.N ) 26.870 0.94 3333 4.167 1.88 东方航空( 0670.HK ) ( CEA.N ) 19.880 0.66 2969 1.541 -49.13 中芯国际( 0981.HK ) ( SMI.N ) 2.820 1.81 46877 0.437 -0.61 (完) --整理 雷美珍