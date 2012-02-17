《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--2月17日

标题新闻：OPEC和非OPEC联合技术委员会报告1月OPEC和非OPEC合并减产履行率为86%-OPEC消息人士
OPEC:石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透香港2月17日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元=7.7536港元HKD=) 美股道琼工业指数.DJI周四收高123.13点,或0.96%,报12,904.08点.因於美国数据强劲及对下周各方将就希腊救助协议达成一致的希望增强.[ID:nCN1395272] 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 (0883.HK) (CEO.N) 232.600 2.48 49041 18.035 0.98 中国铝业(2600.HK) (ACH.N) 13.560 0.00 93341 4.206 0.85 中国移动(0941.HK) (CHL.N) 52.800 1.56 193915 81.878 0.53 中国人寿(2628.HK) (LFC.N) 44.930 1.38 93125 23.225 1.86 中石油 (0857.HK) (PTR.N) 150.830 1.45 32569 11.695 1.17 中石化 (0386.HK) (SNP.N) 119.500 0.38 29851 9.266 0.82 汇丰控股(0005.HK) HBC.N 45.420 1.16 297898 70.434 1.56 中电信 (0728.HK) (CHA.N) 57.140 1.04 12867 4.430 0.69 中国联通(0762.HK) (CHU.N) 18.800 0.05 288806 14.577 0.25 兖州煤业(1171.HK) YZC.N 25.400 1.15 37036 19.694 1.20 华能国际(0902.HK) (HNP.N) 26.280 0.96 41357 5.094 0.28 南方航空(1055.HK) (ZNH.N) 26.870 0.94 3333 4.167 1.88 东方航空(0670.HK) (CEA.N) 19.880 0.66 2969 1.541 -49.13 中芯国际(0981.HK) (SMI.N) 2.820 1.81 46877 0.437 -0.61 (完) --整理 雷美珍
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路透纽约/伦敦2月23日 - 金价周四上涨1%至三个半月高位，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布最新的会议记录，进一步降低了市场对3月升息的预期，拉低美国公债收益率并重压美元。
路透纽约/伦敦2月23日 - 可可期货周四上涨，为四个交易日以来首见，此前科特迪瓦(象牙海岸)暗示，该国实货供应过剩状况可能正得到缓解；糖价急挫，因主要消费国印度将很快削减进口关税的预期减弱。