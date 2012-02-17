〔香港个股〕长江基建称将发行约23亿港元股份,占扩大後股本2.3%

标题新闻：OPEC和非OPEC联合技术委员会报告1月OPEC和非OPEC合并减产履行率为86%-OPEC消息人士
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路透香港2月17日电---亚洲首富李嘉诚旗下的长江基建集团(1038.HK)周五称,基於发售美元固定利率可赎回永久证券之计划,该公司已同意发行总值22.91亿港元的新股.
公司公告称,计划经由纽约梅隆银行发行本金总额为3亿美元之美元固定利率可赎回永久证券,所得款项净额22.91亿港元将用於认购长江基建之新股份.为此,长江基建已同意发行约5,623万股每股美元认购价按固定汇率计算约为40.7381港元之新股份,约占其现有已发行股本的2.4%,或经扩大後股本的2.3%.
完成发行後,控股股东和记黄埔0013.HK的持股比例将由81.527%降至79.613%.
新股的发行价较长江基建周四收盘价43.55港元折让约6.5%.
长江基建表示,是次筹资所得款项将按原定计划用作一般融资用途.
该股早盘初段升0.57%,报43.8港元;过去一个月上涨1.39%.(完)
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--记者 雷美珍; 审校 张喜良
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