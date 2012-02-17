〔香港个股〕长江基建称将发行约23亿港元股份,占扩大後股本2.3%

路透香港2月17日电---亚洲首富李嘉诚旗下的长江基建集团(1038.HK)周五称,基於发售美元固定利率可赎回永久证券之计划,该公司已同意发行总值22.91亿港元的新股.

公司公告称,计划经由纽约梅隆银行发行本金总额为3亿美元之美元固定利率可赎回永久证券,所得款项净额22.91亿港元将用於认购长江基建之新股份.为此,长江基建已同意发行约5,623万股每股美元认购价按固定汇率计算约为40.7381港元之新股份,约占其现有已发行股本的2.4%,或经扩大後股本的2.3%.