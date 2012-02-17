〔港报社评〕恐难取信於民,唐慎思参选否--经济日报2月17日

在僭建问题愈爆愈大下,特首热门参选人唐英年昨晚携妻认错道歉,希望市民予他机会当特首,服务市民.但恐怕他未必能再取信於市民,他应认真考虑是否还要继续参选.港人亦要藉此提升香港民主与政治文化的水平.

关心特首选举的市民,昨翘首以待,看屋宇署人员进入唐英年住宅查验後,唐英年将如何回应公众疑问.但唐英年昨晚的回应,不单未有拆弹,恐令市民再一次失去对他的信任.错上加错的是,唐英年近日被揭住宅有僭建後,未有立即开诚布公认错,其公信力恐已重挫.

特首选举出现重大丑闻,固是香港不幸,惟从积极角度看,这是香港民主化进程中的宝贵一课.首先,从政者要有高道德要求及自我期许.港府官员尤其高官处身庙堂之内,手执行政权力,权愈高责愈重,市民必有高度的诚信要求.其二,从政者要有足够敏感度.从政者犯大错固不能接受,即使犯小错,不单要改,且要速改,此既是免予人话柄,更重要是向公众显示有迁善改过之心.其三,从政者要开诚布公,必须迅速、坦诚、以事实根据,清晰无误地回应,让市民判断涉事者是否可信、可原谅、可支持.若拖延而任由事件发酵,不单无法缓和事件,更会加倍挫伤公信力.

今届特首选举除唐英年外,亦有其他参选人爆出丑闻,事态如何发展暂难预料.但选举就是一个让市民、选民从各角度检视从政者的过程,各界包括从政者、有志从政者若能汲取唐英年的教训,将有助提升香港政治文化水平,有利将来落实进一步民主化. (A04)